Lexus UX, Pesaing Terdekat BMW X1 dan Audi Q3 untuk SUV Perkotaan

Pasar crosoover premium terbilang tidak sebesar reguler, namun Lexus tetap optimis menghadirkan produk-produk terbarunya yang menyasar segmen tersebut. Hal itu diperlihatkan Lexus dengan memboyong Luxury Utility Vehicle premium di Indonesia yang diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018.Adalah The Newest Lexus UX. Crossover yang dijuluki The Urban Explorer ini, merupakan line up terbaru dari Lexus. Sebelumnya pada kelas Luxury High Utility Vehicle, Lexus memiliki Lexus LX570. Sedangkan RX series produk andalan Lexus, yang berada pada kategori Luxury Medium serta dikelas Luxury Low, Lexus memiliki NX series. The Urban Explorer disebut melengkapi seluruh line up Utility Vehicle, dan diklaim sebagai yang pertama kalinya hadir di market Asia.Menampilkan desain yang edgy dan compact. The Newest Lexus UX merupakan produk yang dikembangkan Lexus dengan platform global terbaru yakni Global Architecture-Compact (GA-C) yang memberikan pusat gravitasi terendah di kelasnya.Dimensi panjang 4.495mm dan radius putar 10,4m membuat The Newest Lexus UX diklaim cocok menyusuri liku jalan perkotaan. Ditambah pemasangan sistem suspensi MacPherson strut pada bagian depan, dan double wishbone pada bagian belakang, secara khusus dirancang untuk memaksimalkan kelincahan berkendara di perkotaan dengan kenyamanan di berbagai medan.Tenaga 183 daya kuda yang dihasilkan diklaim yang terdepan di kelasnya. The Newest Lexus UX hadir di Indonesia dengan tiga tipe, yakni Lexus UX 200 gasoline, tersedia dalam varian Sport dan Luxury, serta UX 250h Hybrid, yang keduanya dilengkapi dengan teknologi high termal efficiency untuk menciptakan konsumsi bahan bakar menjadi irit dan ramah lingkungan, serta fitur direct shift CVT transmission.“Kehadiran The Newest Lexus UX makin melengkapi pilihan produk Lexus di Indonesia, sekaligus semakin memperkuat posisi Lexus sebagai market leader di market Luxury Utility Vehicle. Kami bangga dapat memperkenalkannya pertama kali se-Asia kepada pada Automotive Enthusiast” jelas General Manager Lexus Indonesia, Adrian Tirtadjaja dalam keterangan tertulisnya,Selasa (7/8/2018).Crossover asal Jepang ini bisa disandingkan dengan pabrikan asal Jerman yang juga mengisi segmen premium seperti Mercedes-Benz GLA, BMW X1 dan Audi Q3. Sayangnya, Lexus belum mengumumkan harga resmi UX.(UDA)