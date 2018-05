Pagani Zonda Revolucion jadi Hiasan Rumah

A post shared by Pablo Perez Companc (@pperezc) on Apr 25, 2018 at 12:08pm PDT

Jika memiliki hypercar di dalam garasi tentu akan diperlukan secara spesial agar tetap seperti baru kondisinya. Tapi yang dilakukan oleh salah satu miliuner, Pablo Perez, cukup unik untuk sebuah Pagani Zonda Revolucion.Pablo meletakkan hypercar tersebut di dalam rumahnya. Uniknya, Zonda Revolucion tersebut tidak diparkir layaknya mobil pada umumnya, tetapi dijadikan gantungan di salah satu tiang.Miliuner nyentrik ini menjadi Zonda Revolucion sebagai barang seni dan digantungkan di salah satu tiang. Ukuran mobil ini yang cukup besar membuatnya seperti sekat ruangan.Tentu saja cara cara Pablo menggantung mobil ini cukup masuk akal karena body-nya terbuat dari bahan serat karbon. Kemudian karena posisinya yang tegak 90 derajat, bagian mesinnya juga dicopot.Pagani Zonda Revolucion pertama kali muncul di Geneva Motor Show 2014. Meski mobil ini lahir dari Italia, namun dapur pacunya dikerjakan oleh Mercedes-AMG.Terbenam mesin V12 6.000 cc bertenaga 789 daya kuda dengan torsi 730 Nm. Akselerasi mobil ini cukup luar biasa dengan 0-100 kilometer per jam (kpj) cuma 2,6 detik, dan kecepatan puncak tembus 350 kpj.Ketika pertama kali dipasarkan, konsumen harus menebus USD2,2 juta atau setara dengan Rp30 miliar. Cuma sekarang ini tentu harga mobil ini semakin melambung karena unitnya terbatas, dan salah satunya menjadi pajangan milik Pablo Perez.