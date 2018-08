Penjualan Mobil Baru di Daerah, Terkendala BBN Tinggi

Sering kita mendengar tentang harga mobil yang diberikan embel-embel 'on the road Jakarta'. Keterangan ini biasanya mengikut setelah penulisan harga mobil atau motor. Ini menjelaskan bahwa harga tersebut tidak berlaku di daerah lain.Keterangan tersebut menjelaskan bahwa harga yang berlaku di Jakarta tidak sama dengan harga yang berlaku di wilayah Indonesia lainnya. Harga ini ditentukan oleh pajak kendaraan di tiap daerah berbeda dan juga biaya pengiriman unit. Sehingga penentuan harga tidak akan pernah merata di seluruh Indonesia.Namun menurut Sekretaris 1 Gaikindo, Eddy Sumedi saat memberikan keterangan pers-nya di The Rinra, Makassar (20/8/2018), bahwa hal yang paling berpengaruh adalah perbedaan biaya balik nama (BBN) kendaraan yang cukup besar."Kalau di daerah seperti Makassar ini kan, BBN kendaraan bisa sampai 10 persen biayanya. Sementara jika mereka membeli mobil-motor di Jawa atau di Jakarta misalnya, paling BBN tidak sebesar itu. Dan BBN kedua kalau mereka mutasi ke daerah hanya sekitar satu persen. Sehingga banyak orang yang memilih melakukan pembelian dengan cara seperti itu," ujar Eddy.Kondisi inilah yang menurut Eddy membuat penjualan mobil baru di daerah jadi lebih sulit. Itu bisa dilihat dengan banyaknya mobil-mobil menggunakan plat nomor Jakarta di wilayah yang jaraknya jauh dari Jakarta. Padahal jika di daerah biaya BBN tidak sebesar itu, bisa membuat pasar otomotif di daerah tersebut lebih merata."Sekarang kami secara bertahap mengkomunikasikan dengan otoritas terkait tentang BBN ini mengkaji ulang kebijakan tersebut. Karena regulasi seperti ini masih sangat konvensional. Sementara zaman sudah berubah, ada hal-hal yang seharusnya dilakukan perubahan. Terutama soal BBN yang harusnya sama."Soal ini, tentu Gaikindo sebagai asosiasi industri otomotif di Indonesia juga ingin pemerintah daerah berpartisipasi aktif. Tentu untuk mewujudkan regulasi yang lebih pro terhadap perekonomian bangsa melalui sektor otomotif.(UDA)