Usulan Tarif Parkir Di Jalan Jakarta Sampai Rp60 Ribu Per Jam

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus berusaha untuk menata ibukota dan mengendalikan kondisi lalu lintas melalui pembatasan kendaraan bermotor. Salah satu usulan untuk bisa membatasi peredaran kendaraan bermotor di jalanan Jakarta adalah dengan menaikan tarif parkir jalanan.Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemudian melakukan kajian tarif parkir tinggi dengan berdasarkan ability to pay (kemampuan untuk membayar) dan willingness to pay (keinginan untuk membayar). Kasubag Tata Usaha Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dhani Grahutama, menerangkan Survey yang dilakukan dengan konsep tarif parkir tinggi ini bisa mengurangi kendaraan bermotor di jalanan ibukota."Untuk kajian kami dilakukan di 25 koridor, dengan total 115 ruas jalan. Jadi kami melalui survey melalui konsultan independen," ungkap Dhani melalui acara Forum Group Discussion (FGD) yang disiarkan melalui Youtube.Berdasarkan kajian tersebut, Dishub DKI Jakarta memberikan usulan perubahan tarif parkir di jalan maupun di luar jalan (area parkir, gedung perkantoran, hotel, dsb). Kini untuk parkir di jalan akan dibagi atas Golongan A yang bersinggungan dengan angkutan umum massal, dan Golongan B yang tidak bersinggungan dengan koridor angkutan massal.Pergub Nomor 31 tahun 2017 semula mengatur untuk parkir mobil di jalanan Golongan A akan dikenakan tarif Rp3.000 sampai Rp9.000 per jam, dan parkir di jalanan Golongan B dikenakan biaya Rp2.000 sampai Rp6.000 per jam. Sedangkan untuk parkir sepeda motor di jalanan Golongan A akan dikenakan biaya Rp2.000 sampai Rp4.500 per jam, kemudian parkir di Golongan B akan dikenakan biaya Rp2.000 hingga Rp3.000 per jam.