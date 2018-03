Puluhan Komunitas Mobil, Ramaikan Gathering Asuka

Puluhan mobil milik komunitas berkumpul di acara My Community My Family by Asuka. Acara ini merupakan kegiatan kumpul komunitas antar jenis mobil yang kerap bekerja sama dengan Asuka.Lebih detail, acara ini merupakan acara ulang tahun ke-2 Asuka Indonesia. Sehingga momen ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang kerap bekerja sama dengan produsen tv untuk mobil."Pemilihan tema tahun ini My Community My Family bu Asuka dipilih karena banyak penggunaa mobil, khususnya komunitas mobil, yang menjadi bagian penting dalam sosialisasi produk Asuka Car Tv. Acara ini didedikasikan bagi mereka yang selama ini mendukung Asuka," ujar Direktur Utama PT Intersis Sejahtera Abadi, Erik Lim, Sabtu (24/3/2018) di Kantor Asuka Jakarta.Produsen tv mobil asal Taiwan ini mengundang puluhan mobil yang bergabung dengan FK3O dan SUV Brotherhood untuk bersenang-senang bersama. Konsep acaranya mengkombinasikan antara gathering lintas komunitas dengan berbagai pendukung acara.Acara My Community My Family digelar diisi dengan kegiatan presentasi produk otomotif. Selain itu bagi para anggota komunitas yang memiliki hobi modifikasi audio juga bisa beraksi untuk audio mobilnya di kontes audio.Selain itu terdapat juga talkshow dengan beberapa influencer otomotif, games, food bazar, hingga hiburan musik. Sudah pasti juga Asuka memberikan edukasi mengenai perkembangan tv digital di mobil."Saya harap acara ini juga bisa semakin mengakrabkan antar komunitas otomotif yang hadir. Mereka bisa saling berkenalan dan menambah persaudaraan," jelas Lim.(UDA)