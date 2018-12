Polri Gagas Pameran Khusus Keselamatan Jalan Raya

Keamanan lalu lintas di jalan raya, salah satunya jadi tugas kepolisian lalu lintas. Meski faktor keamanan di jalan sangat banyak seperti karakter para pengemudi kendaraan, marka jalan hingga rambu lalu lintas, namun peran serta kepolisian juga tak terlepas dari semua itu.Sesuai dengan Decade of Action for Road Safety, ada lima pilar utama yang membidangi peran masing-masing untuk bersama mewujudkan Keselamatan berlalu lintas. Pilar tersebut di antaranya manajemen keselamatan jalan, infrastruktur, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan paska kecelakaan lalu lintas.Hal ini yang membuat Korps Lalu Lintas sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, menggelar pameran bertajuk Road Safety Zero Accident (RSZA) di beberapa pusat perbelanjaan atau mall. Pameran ini digagas Ditkamsel Korlantas Polri dan jadi kampanye sosialisasi keselamatan berlalu lintasDirektur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si mengatakan, bahwa kegiatan pameran ini memang sengaja dilaksanakan di pusat perbelanjaan.“Salah satu kampanye RSZA adalah dengan pelaksanaan pameran. Dan memilih pusat perbelanjaan lantaran bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat dan memicu kesadaran berkendara secara tidak sadar. Baik terhadap orang-orang tua maupun anak-anak yang sedang berada di areal tersebut,” ujar Chryshnanda.Tujuan pameran ini memang membangkitkan kesadaran masyarakat khususnya pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan berlalu lintas, dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Apalagi kecelakaan lalu lintas diawali dengan perilaku pengemudi kendaraan yang tidak patuh terhadap peraturan.“ Ya kami memang agendakan rutin kegiatan seperti ini, agar masyarakat semakin peduli terhadap keselamatan berkendara di jalan raya. Bukan karena adanya paksaan dan lain sebagainya."Di pameran ini juga ditampilkan berbagai contoh kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Lalu ada juga testimoni para korban kecelakaan lalu lintas, serta setiap hal yang harus diperhatikan sebelum kita berkendara dan ketika kita berkendara.Kegiatan pameran ini direspon baik oleh masyarakat, dilihat dari banyaknya pengunjung melakukan tanya jawab seputar lalu lintas. Selain itu, pameran ini juga diisi dengan berbagai acara hiburan yang bernuansa keselamatan berlalu lintas.(UDA)