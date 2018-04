Pameran Mobil Masih Sexy bagi Mitsubishi

Perhelatan pameran otomotif akbar sekelas Indonesia International Motor Show (IIMS) dan Gaikindo Indonesia International Auto Show (IIMS) masih menarik bagi agen pemegang merek (APM). Bahkan Mitsubishi mengakui kalau pameran mobil sangat membantu mereka untuk berjualan.Head of Sales & Marketing Region 1 Departement PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Budi Dermawan Daulay, menjelaskan kalau tempat ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk membeli mobil. Mengingat hampir semua merek mobil hadir dan mempersingkat waktu untuk melihat-lihat mobil."Kalau di luar pameran, mereka membutuhkan waktu untuk mengunjungi setiap dealer. Cuma kalau di sini semua ada, dan konsumen bisa melihat dalam satu tempat," ujar Daulay disela-sela IIMS 2018.Selain itu disebutkan kalau pameran juga merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan produk-produk baru. Konsumen bisa melihat jajaran produk terbaru dan melihat teknologi terbaru yang ditawarkan.Hanya saja mengingat pameran seperti di IIMS 2018 berada di Jakarta, maka kontribusi penjualan selama pameran akan masuk ke wilayah Indonesia. Ditargetkan untuk IIMS 2018 bisa menyumbang 50 persen penjualan wilayah DKI Jakarta per bulan."Target kita selama IIMS 2018 ini 2.050 unit. Sedangkan untuk data di hari Minggu (22/4/2018) sudah di angka 799 unit," terang Head of Sales and Marketing Group PT MMKSI, Imam Choeru Cahya, dikesempatan yang sama.(UDA)