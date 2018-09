Impor Mobil dari Tiongkok? Hyundai Indonesia Pesimis

Hyundai global memiliki rencana untuk memasok mobil-mobil di Asia Tenggara dari pabrik di Tiongkok. Meski demikian, Hyundai Indonesia masih belum memiliki rencana yang detail soal ini.Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, menjelaskan memang mengetahui rencana tersebut. Hanya saja belum ada pembahasan yang detail untuk rencana yang dimaksud."Ditujukan ke pasar Asia Tenggara tapi belum ada informasi yang mengarah ke Indonesia khususnya," ujar Hendrik melalui surat elektroniknya kepada Medcom.id."Belum ada rencana, kapan ini akan dilakukan dan juga tentang model-model yang akan di impor."Cuma, dia sedikit pesimis jika Hyundai Indonesia impor mobil dari Tiongkok. Menurutnya biaya yang dikeluarkan masih lebih kompetitif jika mengimpor mobil dari Korea Selatan, dibandingkan mendatangkan dari Tiongkok.Saat ini Hyundai Indonesia masih mendatangkan All New Santa Fe dan New Tucson dari Korea Selatan. Sedangkan H-1 sudah di rakit di Indonesia.Sebelumnya, Hyundai memiliki rencana untuk mengekspor mobil-mobil produksi mereka di Tiongkok ke Asia Tenggara. Hal ini terjadi akibat merosotnya penjualan pabrikan asal Korea Selatan tersebut di negeri tirai bambu.(UDA)