MItsubishi Passenger & Commercial, 'Kompak' di Rancaekek

Jalur selatan Pulau Jawa, menjadi jalur strategis bagi para brand otomotif untuk menancapkan berbagai layanannya. Melihat potensi besar untuk menggaet konsumen lebih banyak, MItsubishi pun memanfaatkan momen tersebut untuk membuka jaringan yang terintegrasi.Jaringan tersebut adalah yang tidak hanya memberikan layanan untuk mobil komersial. Namun juga dealer khusus untuk kendaraan penumpang. Apalagi memang segmen ini sedang mereka genjot. Tak main-main, dealer ini menghabiskan Rp50 milliar untuk memberikan pelayanan prima baik untuk segmen mobil penumpang Mitsubishi juga segmen komersialnya.Berada di bawah PT Dahana Berlian Motor, mereka membuka jaringan khusus di Rancaekek yang merupakan jalur strategis rute selatan Jawa. Pembukaan jaringan ini dilakukan pada Kamis (3/5/2018).“Kami mengacu terhadap kebutuhan konsumen di Indonesia. Di zona-zona yang memang butuh perhatian lebih, akan kami buka jaringan khusus. Ini menjadi upaya kami agar brand ini menjadi top of mind khusus untuk brand otomotif nasional. Tidak hanya dari sisi produk namun juga keseluruhan proses kepemilikan, mulai dari sales, service, dan spare parts,” ungkap Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro melalui keterangan persnya.Pernyataan ini diiyakan oleh Suhardi Chandra, Direktur Utama PT Dahana Berlian Motor. Bahwa mereka memang melihat kebutuhan konsumen akan jaringan di wilayah ini sangat besar. Apalagi Jawa Barat menyumang sekitar 11% terhadap penjualan nasional kendaraan penumpang Mitsubishi dengan 4 kali peningkatan penjualan pada bulan Januari – Maret 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu."Kami tidak benar-benar baru di wilayah ini. Mengingat sudah setahun lebih kami punya authorized dealer yang memang sudah melayani penjualan. Namun baru kali ini kami membuatnya lebih komplit dan memang terintegrasi dengan dealer mobil komersia," imbuh Suhardi.Dealer ini akan melayani penjualan Pajero Sport, Xpander, Outlander Sport, Delica, Mirage dan Triton. Dari keterangan yang ada, jaringan ini dilengkapi 4 stall untuk fasilitas servis umum, 1 stall inspection line dan 2 stall quick pit. Mitsubishi quick pit yaitu layanan service ringan dengan waktu kurang dari 60 menit khusus kendaraan penumpang.Layanannya meliputi pemeriksaan secara umum seperti pembersihan air filter, penggantian oli kendaraan dan lain sebagainya. Mereka bahkan memiliki kapasitas service hingga 22 kendaraan per hari. Selain layanan service booking, juga tersedia layanan HSK (home service kit) bagi konsumen dalam kondisi mendesak yang membutuhkan service di lokasi tertentu.(UDA)