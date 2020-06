Hyundai Pamer Desain New Santa Fe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hyundai sebelumnya sudah menggoda konsumen mereka dengan menghadirkan siluet tampilan depan New Santa Fe. Kini mereka tanpa basa-basi memamerkan desain eksterior SUV andalannya tersebut kepada konsumen di seluruh dunia.Secara umum, pabrikan asal Korea Selatan ini membuat desain New Santa Fe dengan mengedepankan gaya karismatik dan fitur tambahan yang menjadikan SUV ini sebagai kendaraan petualangan keluarga. Tampilannya berubah cukup signifikan dibandingkan model yang ada dipasaran sekarang, baik fascia di depan maupun belakang.“Kami memodernisasi New Santa Fe dengan fitur premium dan estetika menarik yang menambah nilai. Garis tebal yang membentang dari satu sisi ke sisi lain dan dari depan ke belakang memberi Santa Fe tampilan ‘kasar’ namun halus yang diinginkan pelanggan SUV,” kata Senior Vice President & Head of Global Design Center Hyundai, Sang Yup Lee, melalui situs resminya.Perubahan mencolok bisa dilihat dari grill lebar memanjang di seluruh bagian depan. Bentuk lubang udara secara memperluas garis horizontal untuk menonjolkan gestur yang lebar dan seimbang.Bentuk grill dengan motif geometris terintegrasi dengan lampu depan dan mengidentifikasi gaya khas yang biasa ditemukan model Hyundai lainnya. Penyematan Daytime Running Lights (DRL) LED yang membentuk huruf T dari lampu di atas grill hingga posisi tepat di sampingnya menampilkan hal unik di kesan pertamanya.Bagian samping New Santa Fe dicirikan garis mulus yang menghubungkan DRL ke lampu belakang, memberi tampilan sporty dan eksotis. Penggunaan pelek 20 inci makin memperkuat karakter tangguh khas SUV.Lampu belakang rival Nissan X-Trail dan Honda CR-V ini tampil baru dan tersambung kedua sisinya melalui light bar yang menyala. Tema ini sekali lagi diekspresikan reflektor belakang dan skid plate yang menciptakan tampilan tiga lapis yang unik.Saudara dari Kia dan Genesis ini berencana memasarkan New Santa Fe untuk pasar Eropa pada September tahun ini, yang disusul informasi detail jenis mesin yang digunakan. Namun hingga saat ini sang pabrikan masih belum menentukan waktu peluncuran dan harga jual.(UDA)