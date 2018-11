Mitsubishi Tunjuk Osamu Masuko Gantikan Carlos Ghosn

Mitsubishi akhirnya mengambil sikap terkait kasus yang menimpa Carlos Ghosn. Pabrikan berlogo tiga berlian tersebut menunjuk Osamu Masuko berada di posisi Chairman of the Board dan CEO Mitsubishi Motors Corporation (MMC).Menurut keterangan resminya, Ghosn tidak sepenuhnya dihapus dari jajaran direksi. Pria asal Brazil ini masih terdaftar dijajaran anggota dewan MMC.Osamu Masuko juga bukan orang asing di Mitsubishi karena dia merupakan salah satu anggota dewan dan CEO MMC. Pria asal Jepang ini juga akan menempati posisi Chairman of the Board dan CEO MMC hingga nanti rapat pemegang saham digelar.Pencopotan ini juga diakui tidak terlepas dari hilangnya posisi Ghosn di Nissan. Sehingga nantinya dinilai akan menyulitkan posisi Ghosn di aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi.Status baru ini efektif per 26 November 2018. Sehingga kini pun Osamu sudah bisa menjalankan tugas-tugasnya mempresentasikan Mitsubishi di aliansi tiga merek tersebut.Pencoretan posisi Chairman juga sebelumnya dialami Ghosn di Nissan. Kasus pengecilan laporan pendapatannya membuat dia harus merasakan anti klimaks karirnya.(UDA)