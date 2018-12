Geliat Mobil Baru di 2018, MPV Bersaing Sengit

Sejumlah pabrikan otomotif di Indonesia telah meluncurkan model-model terbaru mereka pada tahun ini. Berdasarkan pengamatan Medcom.id, mobil dengan kapasitas penumpang banyak seperti jenis multi purpose vihicle (MPV) masih menarik dan cukup diminati calon konsumen otomotif tanah air.Beberapa di antaranya adalah si kembar all new Toyota Rush dan all new Daihatsu Terios, serta Datsun Cross. Menarik, meski sama-sama diperkenalkan akhir 2017, Rush dan Terios generasi teranyar itu baru resmi mengaspal di awal 2018.Bahkan saat diumumkan harga jual keduanya diklaim tidak mengalami kenaikan harga, malahan disebut lebih murah dibanding model lamanya.Berbeda dengan Datsun yang mencoba mengulang sukses untuk varian Datsun GO Cross. Model teranyar Datsun hadir dengan performa baru atau unit baru yang menggunakan transmisi otomatis (CVT) pada GO Cross.Terlepas dari itu, model MPV yang juga turut hadir di 2018 dengan wajah baru ada Suzuki Ertiga yang bersaing dengan Mitsubishi Xpander dan Wuling Confero.Sedangkan untuk jajaran kelas premium ada generasi terbaru Mazda CX-9 disebut menjadi model flagship dan terbesar SUV Mazda, di atas CX-5 dan CX-3, dengan konfigurasi kapasitas tujuh orang penumpang. Termasuk Mazda 6 Estate yang hadir dalam varian station wagon.(UDA)