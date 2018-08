Ekspor Mobil dan Motor Suzuki, Menggiurkan di Semester-1

Indonesia menjadi basis produksi untuk sejumlah brand otomotif, termasuk Suzuki. Mereka punya pabrik untuk memproduksi mobil dan motor di sini, yang juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara.Pada semester pertama 2018 ini, mereka mendapatkan hasil positif untuk produk yang diekspor. "Seiring dukungan pemerintah, kami berharap dapat mempertahankan keunggulan pasar ekspor," kata Hady Surjono Halim, Head of Export PT Suzuki Indomobil Motor (SIM).Untuk mobil, pabrikan Jepang ini berhasil mengirim 31.759 unit mobil, naik dari semester pertama tahun lalu, yang diangka 28.251 unit. Ekspor dalam bentuk CBU diangka 14.479 unit dan ekspor dalam wujud terurai diangka 17.280 unit.Sedangkan untuk motor, kuda besi produksi Indonesia juga semakin diminati pasar ekspor. Angkanya 72.286 unit, naik 28,5 persen dari tahun sebelumnya.Kontribusi terbesar disumbangkan oleh New Satria dengan 15.720 unit, tumbuh 424 persen, dibanding tahun lalu yang hanya 3.000 unit. Disusul GSX-R150 dengan 3.227 unit. Hal ini juga turut memberi hasl positif untuk ekspor komponen.Produk mobil Suzuki seperti APV, Ertiga dan Karimun Wagon R diekspor menuju 36 negara tujuan. Sedangkan untuk roda dua juga 36 negara, produknya dikirimkan menuju negara Eropa dan Asia seperti Address, New Satria F150 dan sebagainya.(UDA)