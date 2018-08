SSC Tuatara, Siap Saingi Koenigsegg Agera RS

SSC North America memanfaatkan ajang Pebble Beach Concours d'Elegance, yang digelar pada 25-26 Agustus 2018, di California, Amerika Serikat (AS), untuk memamerkan ambisinya dengan memperkenalkan model terbaru mereka, yakni SSC Tuatara 2019.Dilaporkan Carscoops, secara visual, penampakan Tuatara hampir mirip dengan model konsep yang telah diungkap lebih dari tujuh tahun yang lalu. Menurut SSC Nort America, bodi Tuatara dibangun menggunakan bahan serat karbon.Desainnya yang ramping disebut memiliki drag coefficient 0.279 inci, secara signifikan lebih rendah dari para pesaingnya, yakni Bugatti Chiron dengan drag coefficient 0,36, Koenigsegg Agera 0,33 dan Hennessey Venom F5 0,33.Secara keseluruhan, Tuatara memiliki dimensi panjang 174,4 inci (4.429 mm), lebar 78,4 inci (1.991 mm) dan tinggi 43 inci (1.092 mm), dengan ukuran wheelbase 105,2 inci (2672 mm). Berkat penggunaan bahan serat karbon, bobot Tuatara mencapai 2.750 lbs (1.247 kg).Sayangnya SSC North America belum memberikan spesifikasi detail. Tapi mereka menegaskan, Tuatara bakal ditenagai mesin V8 5.9 liter twin-turbo yang menampilkan garis merah 8800 rpm dan rasio kompresi 8,8: 1.Pihak pabrikan mengklaim, dapur pacu Tuatara mampu memproduksi tenaga sebesar 1.350 daya kuda (1.006 kW / 1.368 PS) ketika meminum bahan bakar oktan 91. Namun beda lagi ketika diberi minum bahan bakar jenis E85m, tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar, yakni mencapai 1.750 daya kuda (1.305 kW / 1.774 PS).Mesin dikawinkan dengan transmisi manual tujuh-kecepatan "computerized" dengan fitur "robotic shift system." Hasil perkawinan tersebut diklaim membuat hypercar ini bisa menembus kecepatan maksimum 284,55 mph (457,94 km per jam), melebihi rekor kecepatan yang dicatat oleh Koenigsegg Agera RS, yakni 277,87 mph (447,19 km / jam). Bahkan pabrikan mobil asal AS itu mengklaim jika mobilnya sebagai stree-legal tercepat di dunia.(UDA)