HR-V Tak Berbekal Turbo, Ini Alasan Honda

Honda HR-V yang ada di Indonesia saat ini menggendong mesin 1.500 cc naturally-aspirated. Hanya saja pabrikan asal Jepang itu tidak tertarik menyematkan mesin 1.500 cc turbo seperti yang digunakan Civic atau CR-V.Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, mengatakan pertimbangan utama tidak memasang turbo di HR-V adalah faktor harga yang akan melonjak tinggi. Bahkan dijelaskan untuk CR-V 1.5L Turbo di Indonesia dengan CR-V biasa di Thailand selisih harganya bisa mencapai Rp90-100 juta."Kami masih bicara soal harga, karena turbo cukup mahal. Bedanya bisa Rp90 juta harga jualnya. Jadi kalau kami tambahkan turbo maka harganya akan tinggi, mendekati CR-V," kata dia Rabu (29/8/2018) di Kayu Kayu Restaurant Alam Sutera Tangerang.Jika membandingkan keluaraan tenaganya, mesin 1.500 cc NA milik HR-V memiliki tenaga 120 ps dan torsi 145 nm. Sedangkan mesin 1.500 cc turbo milik CR-V memiliki keluaran tenaga 190 ps dan torsi 240 nm."1.5L saja fun to drive-nya sudah cukup dengan segala fiturnya. Tentu akan semakin fun kalau pakai turbo tapi posisioning turbo belum ada rencana," katanya.Jika merunut segmen LSUV, Honda HR-V bersaing dengan All New Daihatsu Terior, All New Toyota Rush, dan juga Suzuki SX4 S-Cross. Tentu kehadiran mesin turbo di HR-V bisa menjadi nilai lebih untuk HR-V namun konsenkuensinya adalah harganya juga ikut melambung tinggi.(UDA)