Icon, Konsep Crossover Geely Mejeng di Beijing

Bagian dari misi ambisius Geely untuk memperluas bisnisnya di industri otomotif global, membuat perusahaan Tiongkok, Zhejiang Geely Holding Group makin agresif meluncurkan mobil konsep. Salah satu yang kembali mereka kenalkan adalah model konsep crossover kompak terbarunya yang diberi nama Icon, di Beijing Auto Show 2018.Crossover kompak itu menawarkan desain bodi yang mengotak, serta lampu depan dan belakang ramping yang terinspirasi model Infinity yang menyatu dengan bodi Icon. Sementara desain kaca depan dan atap terlihat mengadopsi kepunyaan Range Rover Evoque.Icon konsep juga menampilkan bodywork yang khas dengan pintu belakang yang membuka terbalik, tujuannya untuk memperlihatkan dalam kabin yang modern dan futuristik.Bicara tentang interior, Geely mengatakan model ini memiliki desain minimalis yang memaksimalkan ruang interior, dengan menyuguhkan kemudi two-spoke steering wheel, dashboard modern, sistem infotainment tradisional dan ventilasi udara trim metalik.Model ini juga memiliki konsol tengah mengambang dan kursi yang menggantung, yang memiliki ruang penyimpanan di bawahnya. Fitur lainnya termasuk trim hitam gloss, charger smartphone nirkabel dan pencahayaan ambient LED. Ada juga sistem hiburan kursi belakang yang memiliki dua layar yang memberikan akses mudah ke berbagai macam opsi musik dan video.Selain Icon, Geely juga memperkenalkan GE Borui yang digambarkan sebagai “new flagship of science, technology and intelligence.” Model ini disebut memiliki interior mewah dengan jok kulit dan trim kayu. Ada juga kluster instrumen digital dan sistem infotainment besar.Powertrain hybrid plug-in dikembangkan bersama dengan Volvo, dengan fitur mesin tiga silinder turbocharged 1.5 liter, motor listrik, baterai kecil dan transmisi dual-clutch tujuh kecepatan. Pengaturan ini memungkinkan mobil untuk memiliki peringkat konsumsi bahan bakar 1,6 L / 100km (147 mpg AS / 176 mpg Inggris).(UDA)