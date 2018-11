Pabrik Baterai Mobil Listrik akan Berdiri di Morowali

Presiden Joko Widodo menjajal motor listrik Gesits di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Antara Foto/Wahyu Putro

: Trend kendaraan listrik sebagai membuka peluang baru bagi Indonesia terjun ke kancah bisnis otomotif global. Bukan melalui proyek mobil nasional, tapi menjadi pemasok baterai lithium yang merupakan pemasok tenaga bagi kendaraan listrik masa depan.round breaking tanggal 11 bulan 1 (Januari 2019) di Morowali," ungkap Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan alam acara Pertamina Energy Forum (PEF) di Hotel Raffles Jakarta.Pabrik yang disebutnya sebagai terbesar dunia itu menelan investasi sebesar USD 4,3 miliar. Tiga investor dari Jepang (Panasonic), Korea (LG) dan Tiongkok sudah menyatakan keseriusannya terhadap proyek masa depan tersebut."It's the biggest lithium battery producer in the world," tegas Luhut.Produksi pertama pabrik ini akan adalah baterai untuk sepeda motor listrik GESIT. Ini adalah hasil produksi konsorsium hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan BUMN Wijaya Karya (WIKA).(LHE)