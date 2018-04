Kupas Spesifikasi Lengkap Toyota C-HR

Toyota C-HR baru saja mengaspal di Indonesia, mobil ini merupakan sebuah crossover yang memadukan desain SUV dan coupe. Desainnya pun sangat emosional, sehingga target pasarnya terbilang sempit.Tapi C-HR hadir dengan membawa banyak fitur yang diklaim paling lengkap untuk kelasnya. Ditambah status mobil ini yang CBU dari Thailand, maka wajar jika harganya sampai Rp488,5 juta - Rp490 juta (on the road Jakarta).Soal dimensi, mobil ini punya ukuran 4.360 mm x 1.795 mm x 1.565 mm (PxLxT) dengan sumbu roda 2.640 mm. Pilihan warnanya ada lima, white pearl crystal shine, metal stream metallic, attitude black mica, blue metallic with sporty black roof dan red mica with sporty black roof.Dari eksterior, fascia depan mobil ini tampil tajam dengan 3D headlamp. Bentuk lampu seperti mobil Toyota terkini, namun desain bumper tak berkumis seperti bahasa desain keen look. Sementara buritan mobil ini terlihat tebal namun rendah. Garis tegas di samping mengesankan kecepatan.Desain mobil ini bisa dibilang untuk mereka yang bosan dengan bentuk Toyota seperti itu-itu saja. Kalau boleh dikata, mobil ini punya desain serupa Nissan Juke, yang tak semua orang bisa menerimanya. Tapi kembali lagi, ini soal selera.Yang menarik desain kabin dibuat lebih driver oriented, ya mobil ini dibuat untuk mereka yang senang berkendara sendiri. "Karena mobil ini menyasar segmen seperti itu, eksekutif muda yang mau tampil beda," kata Bansar Maduma, Product General Manager TAM.Untuk fitur keselamatan terbilang lengkap, mulai dari 7 airbag, blind spot monitor system, rear view monitor system, vehicle stability control, ABS+EBD+BA, hill start assist control dan isofix.Mobil ini mengusung mesin berkode 2ZR-FBE dengan kapasitas 1.798cc, DOHC, empat silinder segaris yang dipadu transmisi otomatis CVT 7 speed. Output tenaganya mencapai 139 daya kuda @6.400rpm, dengan torsi 170 Nm @4.000 rpm.Toyota menargetkan mobil ini terjual 100-140 unit tiap bulannya. Untuk Anda yang tertarik untuk memesannya, harus rela menunggu antara satu hingga tiga bulan ya.(UDA)