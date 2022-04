Jadi Jalur Pemudik, Jasa Marga Persiapkan Diri untuk Area Jawa Tengah

Halaman Selanjutnya

Pada kesempatan yang sama,…

Jasa Marga, melalui Representative Office 2 Transjava Tollroad Regional Division (RO2 JTTRD) selaku pengelola Jalan Tol Semarang ABC, bersiap untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pemudik yang hendak menuju area Jawa Tengah dan sekitarnya pada periode libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H.Pada libur Lebaran tahun ini diprediksi sebanyak 612 ribu kendaraan meninggalkan Semarang, atau naik 42 persen dari lalu lintas normal 2021, dan sekitar 601 ribu kendaraan masuk Semarang atau naik 45 persen dari lalu lintas normal 2021 yang melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung.Untuk memberikan layanan yang maksimal, perusahaan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan layanan yang maksimal dan agar terciptanya mudik yang aman dan sehat sesuai dengan arahan Pemerintah. Mengingat lalu lintas di Jalan Tol Semarang ABC menjadi pintu utama, bukan hanya lalu lintas pemudik dari arah Barat tetapi juga lalu lintas dalam kota Semarang.General Manager Representative Office (RO) 2 JTTRD, Prajudi, menjelaskan perusahaan telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas atas diskresi Kepolisian untuk antisipasi kepadatan kendaraan yaitu dengan mendukung kebijakan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, contra flow, one way, serta ganjil-genap, menempatkan petugas siaga di lokasi-lokasi rawan kepadatan dan kecelakaan, serta berkoordinasi dengan Kepolisian terkait. Terlebih lagi, GT Kalikangkung di Jalan Tol Batang-Semarang merupakan gerbang berakhirnya pemberlakuan one way pada periode arus mudik.“Jasa Marga akan mendukung segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian dan pihak-pihak terkait. Sebagai contoh untuk antisipasi pemberlakuan kebijakan one way dan contra flow, Jasa Marga telah menyiapkan petugas, perambuan dan kesiapan gerbang tol itu sendiri. Untuk GT Kalikangkung yang merupakan gerbang tol terakhir dari pelaksanaan one way di arus mudik, harus dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi antrian kepadatan karena bottleneck,” tambah Prajudi.