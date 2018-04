Mitsubishi Umbar Varian Baru Pajero Sport dan Triton

Maraknya persaingan segmen SUV saat ini membuat Mitsubishi terus melakukan inovasi terhadap Pajero Sport dan Triton. Untuk itu Mitsubishi menghadirkan varian terbarunya, yakni Pajero Sport Rockford Fosgate Limited Edition dan New Triton Athlete.Menurut Mitsubishi, penyegaran terhadap varian baru Pajero Sport Rockford Fosgate Limited berkelir diamond black mica difokuskan untuk sisi kenyamanan dan gaya hidup. Mobil ini dikembangkan dari basis varian Dakar 4x2.Penyegaran meliputi pemasangan Rockford Fosgate audio premium system, spare tire cover, front under garnish dan rear under garnish. Kemudian muffler cutter, engine hood emblem, 18 allow wheel special design dan emblem spesial Rockford Fosgate Limited Edition.Sedangkan New Triton Athlete merupakan varian baru model Triton yang mendapat penyegaran dari segi tampilan eksterior dan interior bergaya sporty.New Triton Athlete menawarkan penyegaran pada desain, meliputi sport black grille, stylish sporty bar, aggresive 17 alloy wheel, sporty front bumper garnish, stylish body stripping, stylish gate spoiler dan sporty black side step.Kemudian sporty black side step, sporty rear bumper, sporty black cover handle, sporty black electric folding door mirror, stylish HID headlamp with DRL. New Triton Athlete hadir dengan dua pilihn transmisi AT dan MT, dengan satu pilihan warna, yakni white pearl.Untuk urusan harga, Sport Rockford Fosgate Limited dibanderol Rp535 juta, sementara New Triton Athlete dibaeraol Rp445 juta untuk tipe AT dan tipe MT Rp431 juta."Kami menghadirkan seluruh lini produk kendaraan unggulan untuk pasar Indonesia yang dapat dieksplor secara bebas, untuk melihat sisi produk yang kuat, dinamis dan fungsional," ucap President Director Pt Mitsubishi Motors Krama Yudah Sales Indonesia, Kyoya, Kondo, di pameran otomotif IIMS,Jakarta, Kamis (19/4/2019).(UDA)