Mercedes-Benz Kenalkan Senjata Baru di Segmen Komersial

Setelah memperkenalkan chassis bus OF 1623 bermesin depan, di ajang Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicles Expo (GIICOMVEC), Mei lalu. Kini, PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) kembali memperkenalkan chassis bus terbaru mereka, yakni Mercedes-Benz O500RS 1836.Presiden Direktur dan CEO DCVI, Markus Villinger mengatakan, diperkenalkannya produk terbaru ini merupakan bagian dari semangat DCVI untuk turut meningkatkan kualitas moda transportasi darat di Indonesia."Unit OF 1623 RF merupakan simbol kembalinya bus Mercedes-Benz bermesin depan di Indonesia setelah lebih dari 20 tahun, dan menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan pasar pada segmen ini. Sedangkan unit O500RS 1836 sudah dilengkapi fitur pengereman dan suspensi canggih untuk segmen bus premium,” Kata Markus di acara peluncuran di BSD City, Tangerang, 6 Desember 2018.Kehadiran O500RS 1836 versi terbaru sekaligus melengkapi dan memperkuat produk bus pabrikan Mercedes-Benz untuk pasar domestik. Produk yang dirakit lokal ini adalah varian bus bermesin belakang tipe ladder frame hasil pengembangan model bus premium di Indonesia.Mercedes-Benz O500RS 1836Kedua chassis bus garapan Mercedes-Benz tersebut diklaim mendapat sejumlah pengembangan, diantaranya transmisi MB G-210 baru yang menghasilkan torsi yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Unit O500RS 1836 baru didukung mesin OM 457 LA (Euro 3), bertenaga 360 daya kuda.Selain itu ada juga fitur cruise control, sistem pengereman canggih yang mengintegrasikan disc brake, Anti-lock Breaking System (ABS) di seluruh roda dan Anti-Skid Regulation (ASR) serta retarder dan suspensi udara dengan rigid beam axle.Tapi, bukan berarti kedua produk baru asal Jerman itu melenggang sendirian di pasar mobil/kendaraan komersial dalam negeri. Lantaran unit OF 1623 bukan satu-satunya produk yang bermain di segmen ini. Karena ada pemain asal Jepang, Hino, yang juga punya chassis bus bermesin depan, yakni Hino A215 untuk pasar Indonesia.(UDA)