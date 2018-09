Trik Hyundai Hadapi Penguatan Dolar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang terpuruk. Hyundai Indonesia pun memiliki strategi untuk menghadapi kondisi tersebut agar bisnisnya tetep bergulir.Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja, menjelaskan saat ini mereka masih terus memperhatikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Sejumlah strategi tentu sudah dipersiapkan oleh agen pemegang merek (APM) mobil dari Korea Selatan tersebut."Kami akan memperhatikan pergerakan USD terhadap rupiah, tentunya apabila diperlukan kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap harga Hyundai di Indonesia. Tentu kami berharap situasi ini tidak berlarut-larut," tulis Hendrik melalui surelnya kepada Medcom.id.Selain itu mereka juga memberikan nilai tambah untuk semua produknya. Mulai dari free jasa servis sampai 100 ribu kilometer agar konsumen bisa merasakan langsung kemudahan dan keringaan ketika melakukan layanan purna jual.Kondisi perekonomian yang bisa dibilang kurang baik ini tentu masih berpengaruh. Mengingat beberapa produk mereka masih impor secara utuh dari Korea Selatan seperti All New Sante Fe dan New Tucson, sedangkan All New i20 dan Grand i10 didatangkan dari India.Tentu ada pengaruhnya, namun kita berusaha untuk mencari jalan tengah terbaik untuk mengatasinya.Jika menilik dari laman Resmi BI pada Jumat siang (7/9/2018), Nilai tukar Rupiah berada di Rp14.958 per Dollar Amerika Serikat. Bahkan beberapa hari silam, sempat menyentuh Rp15.000 per Dollar Amerika Serikat yang akhirnya pemerintah mengencangkan keran impornya.(UDA)