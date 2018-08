Ini Rahasia Antara Jokowi dan Suzuki Jimny

Saat Presiden Indonesia, Joko Widodo, melakukan kunjungan ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, di sempat berhenti di booth Suzuki. Di sini dia tampak tertarik dengan All New Suzuki Jimny yang di pajang di booth tersebut.President of Commissioner PT Suzuki Indomobil Sales, Soebronto Laras, menjelaskan kalau Jokowi ternyata memiliki ketertarikan dengan Jimny. Menurutnya Jimny adalah mobil pertama yang dimilikinya."Begitu mendengar perkataan presiden, kami merasa senang dan bangga kalau presiden juga mengidolakan Jimny," cerita Soebronto Laras Kamis (2/8/2018) di sela-sela GIIAS 2018.Bahkan Soebronto Laras yang menemani kunjungan Jokowi juga mendapatkan pertanyaan mengenai Jimny. Pria nomor satu itu bertanya mengenai Jimny yang dipajang itu.“Saat berbincang, presiden menanyakan ini Suzuki Jimny keluaran terbaru ya? Kami menjawab iya,” tegas Soebronto Laras.Suzuki memang memajang All New Jimny di booth mereka selama GIIAS 2018. Meski mobil ini sudah diluncurkan di Jepang beberapa waktu lalu, hanya saja Suzuki Indonesia masih ingin melihat animo untuk SUV compact tersebut.(UDA)