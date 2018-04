Waspada Penyebab Celaka, Jaga Batas Kecepatan di Tol

Tak sedikit kecelakaan terjadi akibat pengendara memacu kecepatannya melebihi batas, terutama di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Padahal sudah ada aturan mengenai batas kecepatan di ruas jalan bebas hambatan tersebut.Regulator dari penyedia jalan tol sudah menegaskan, bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan paling rendah adalah 60 kilometer per jam, dan paling tinggi 100 km per jam. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNamun fakta di lapangan masih banyak pengendara yang memacu kendaraannya tanpa memperhatikan batasan rambu.Mantan Kapolsek Bekasi Selatan, yang saat ini menjabat sebagai Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama mengimbau, bagi pengguna tol sebaiknya mematuhi aturan tentang batasan kecepatan, ini bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan dan faktor keselamatan kepada pengendara lainnya.Untuk mengantisipasi kecelakaan pihak kepolisian pun menerapkan telah menerapkan speed gun, tertutama tpada ruas tol yang tidak ada kemacetan serta cenderung melebihi batas kecepatan seperti tol Cikopo-Palimanan (Cipali).Tak sedikit yang melanggar, minimal 20 kendaraan ditindak di Tol Cipali setiap harinya, karena banyak pengemudi yang melanggar batas kecepatan.Ada baiknya jika speed gun juga bisa diterapkan di semua ruas tol termasuk tol dalam kota, karena ada kecenderungan pengguna memacu kendaraannya ketika sudah lengang (lancar), yang bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan (kendaraan) lainnya.(UDA)