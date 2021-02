Keuntungan Membeli New Pajero Sport

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi memperkenalkan Mitsubishi New Pajero Sport untuk pasar Indonesia. Model baru Pajero Sport ini merupakan penyegaran dari model sebelumnya dengan mengusung tagline "Live the Adventure."Tagline “Live the Adventure” menggambarkan personifikasi pengguna yang telah mencapai kesuksesan, namun tetap menjaga semangat hidup (passion) untuk terus berusaha meraih pencapaian dan mimpi yang lebih baik.Mitsubishi New Pajero Sport hadir dalam enam tipe dan lima pilihan warna, yakni Graphite Gray, Deep Bronze , Quartz White Pearl, Sterling Silver, dan Jet Black Mica.Banyak fitur baru yang ditawarkan. Mulai dari desain berkelas berkualitas tinggi, kabin yang lebih mewah, inovasi teknologi, dan sistem keselamatan yang tinggi.Harga setiap unit New Pajero Sport dibanderol dari harga Rp567,8 juta hingga Rp733,7 juta (on the road DKI Jakarta).Untuk setiap pembelian model New Pajero Sport konsumen dapat memanfaatkan program penjualan menarik yang telah disediakan oleh MMKSI.1. Kemudahan dan keuntungan biaya perawatan dengan SMART Package Silver.2. Gratis Kaca Film V-Kool.3. Hadiah langsung bluetooth portable speaker: Bose Soundlink Mini II (khusus SPK tanggal 16 Februari - 31 Maret 2021).4. Pilihan program pembiayaan spesial dari Dipo Star Finance.5. Garansi kendaraan 100 ribu km per 3 tahun.Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai New Mitsubishi Pajero dapat mengunjungi www.mitsubishi-motors.co.id/livetheadventure. (ROS)