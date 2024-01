Ngecas Baterai Mobil Listrik 10 Menit Penuh, Memungkinkan?

Ekawan Raharja • 23 Januari 2024 10:32



Amerika Serikat: Salah satu halangan orang untuk menggunakan mobil listrik adalah waktu pengecasan yang relatif lebih lama. Para insinyur di Amerika Serikat kini sedang berusaha untuk menyelesaikan hambatan tersebut dan menargetkan pengecasan cukup dalam waktu 10 menit. Para peneliti dari Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) di Amerika Serikat sedang mengembangkan baterai berteknologi solid-state yang lebih canggih. Baterai yang dikembangkan ini diharapkan bisa terisi penuh cukup dengan pengecasan selama 10 menit saja. Associate Professor of Materials Science SEAS, Xin Li, menjelaskan baterai tersebut menggunakan anoda logam lithium untuk menggantikan grafit. "Baterai anoda logam litium dianggap sebagai baterai terbaik karena memiliki kapasitas sepuluh kali lipat dari anoda grafit komersial dan secara drastis dapat meningkatkan jarak berkendara mobil listrik," demikian ujar Xin Li dikutip dari Carscoops. "Penelitian kami merupakan langkah penting menuju baterai solid-state yang lebih praktis untuk aplikasi industri dan komersial," tambahnya. Dendrit Membuat Baterai Menurun Kemampuannya Penelitian yang sedang dilakukan merinci pentingnya memastikan anoda baterai berada dalam kondisi yang stabil dan tidak terganggu kandungan lain. Jika anoda terganggu dengan kandungan lain maka akan menimbulkan sebuah kristal mikroskopis berbahaya yang dikenal sebagai dendrit. Dendrit yang dilahirkan ini dapat menghasilkan arus pendek baterai sehingga menyebabkan suhu baterai menjadi terlalu panas. Jika kondisi suhu baterai ini tidak terkendali dan menjadi sangat panas maka berbahaya bagi baterai dan penggunanya. Jika kristal mikroskopis tersebut kemudian mencair, hal ini akan menyebabkan kandungan elektrik pada baterai akan terputus, dan akan mengakibatkan penurunan kinerja baterai. Solusi Menghadapi Dendrit Para peneliti di SEAS kemudian membuat inovasi dengan meminimalisir pembentukan dendrit menggunakan partikel silikon berukuran mikron di anoda untuk membatasi reaksi lithiasi dan memfasilitasi pelapisan homogen pada lapisan tebal logam litium. Ketika ion lithium berpindah dari katoda ke anoda selama pengisian, reaksi lithiasi menyempit di permukaan yang dangkal dan ion-ion tersebut menempel pada permukaan partikel silikon namun tak menembus lebih jauh. "Dalam desain kami, logam lithium dililitkan di sekitar partikel silikon, seperti cangkang coklat keras di sekitar inti hazelnut dalam truffle coklat," kata Li. Pelapisan dan pengupasan dapat dilakukan dengan cepat pada permukaan yang rata, dan efeknya baterai dapat terisi penuh dalam waktu kurang lebih 10 menit.