Jokowi: Waspada Tiga Tantangan Besar Industri Otomotif

Industri otomotif termasuk salah satu industri yang sudah berskala internasional. Peryataan tersebut disampaikan Persiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE, BSD, Tangerang, kemarin.Menurut Jokowi, hal itu tidak terlepas dari rantai otomotif yang sudah global atau meluas ke seluruh dunia. Mulai dari rantai produksi, branding, hingga skala ekonomi yang global."Peran industri otomotif pada perekonomian kita sangat besar. Dalam sektor pengolahan industri otomotif menempati posisi kedua, dan dalam sektor investasi menempati peringkat kelima," terang Jokowi, di ICE, BSD City, Tangerang, Kamis 2 Agustus 2018.Namun Jokowi mengingatkan kepada pelaku industri otomotif dalam negeri agar waspada terhadap tiga tantangan besar yang kemungkinan bakal dihadapi.Pertama adalah semakin meluasnya fenomena mobil listrik yang ramah lingkungan, dan kian gencar dikembangkan oleh produsen otomotif dunia. "Di mulai dari Tesla, yang awalnya sebagai barang langka dan eksotis di Amerika Serikat (AS). Tapi sekarang trennya semakin jelas, yakni beralih ke penggunaan mobil listrik."Jokowi juga memberikan contoh, tahun lalu, Perancis dan Inggris yang sudah mengumumkan tentang pelarangan penjualan kendaraan non-listrik di negaranya mulai 2040.Kedua adalah perkembangan teknologi industri otomotif yang kian pesat. Yakni munculnya kendaraan otonom dan aplikasi transportasi online. "Jangan-jangan dengan lahirnya kendaraan otonom, bisa-bisa kita harus meredifinisi apa itu mobil. Kok mobil bisa mengendarai dirinya sendiri," kata Jokowi sambil tersenyum.Di beberapa negara pengembangan mobil otonom start-up-nya muncul sebagai shuttle menjadi pengantaran barang. Kemudian aplikasi online, yang tadinya sebuah produk, kini beralih menjadi sebuah jasa. "Anak-anak kita sudah terbiasa menggunakannya. Mungkin nantinya mereka akan malas nyetir dan bikin SIM. Wong sekarang tinggal panggil mobil pake aplikasi." tambah Jokowi.Ketiga risiko jangka pendek, yaitu siklus otomotif yang sudah memuncak. Dicontohkan seperti di AS dan Tiongkok. Menurut Jokowi industri otomotif itu ada siklusnya dan sangat peka terhadap ekonomi yang ada. Di AS angka penjualan mobil sudah setinggi-tingginya, dan kemungkinan akan menurun juga."Kita harus siap kalau suatu saat nanti siklus otomotif dunia mengalami penurunan. Untuk itu industri otomotif terus didorong ke pasar ekspor. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, harus dinamis, kerja keras dan menerapkan inovasi yang terbarukan."(UDA)