Pelat Nomor Kendaraan akan Berubah jadi Putih

Penggantian warna dasar pelat nomor kendaraan bermotor menjadi wacana sejak tahun lalu, dan diterapkan mulai Oktober 2017. Namun ditunda karena butuh persiapan yang lebih baik lagi dalam penerapannya.Kini nampaknya hal itu akan segera terwujud, usai akun Instagram @polantasindonesia menampilkan pelat nomor kendaraan berdasar putih. "The next licensed-plate vehicle number be like," tulis akun tersebut.Bentuk fisik pelat nomor baru itu seperti milik mobil kedutaan dengan kode CD sebelum angka. Bentuknya lebih panjang dengan tulisan huruf dan angka berwarna hitam.Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa, beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya telah melakukan studi, dan menyimpulkan pelat nomor sekarang sulit untuk ditangkap kamera seperti CCTV. Hal ini juga membantu untuk menegakkan aturan electronic law enforcement.Regulasi mengenai warna pelat terkandung dalam Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012. Royke mengupayakan mengubah regulasi secara bertahap. Awalnya akan direalisasikan terhadap registrasi kendaraan baru.Kabarnya pelat nomor baru ini akan berlaku untuk kendaraan pribadi saja mulai 2019. Sementara angkutan umum dan kendaraan dinas tetap, yakni dasar kuning dan dasar merah.(UDA)