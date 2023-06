Termasuk Mobil Listrik, Mercedes-Benz Indonesia Perkenalkan 4 Model Terbaru

The new EQA





Jakarta: PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) membuka acara tahunan Star Drive 2023, yang berlangsung tanggal 15-18 Juni 2023 di Main Atrium Senayan City, Jakarta Selatan. Di momen tersebut MBDI meluncurkan 4 kendaraan terbaru, termasuk dua mobil listrik antara lain The new EQA, The new EQB, The new GLC, dan The new A-Class.Choi Duk Jun, President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia ajang Star Drive 2023 menjadi sarana kami untuk menghadirkan pengalaman terbaik untuk konsumen Indonesia."Sejalan dengan strategi kami, electrification atau elektrifikasi, di Star Drive tahun ini, kami memperkenalkan dua model kendaraan full-electric terbaru yaitu The new EQA, mobil listrik berukuran paling kecil dan The new EQB, full-electric 7-seater SUV pertama di Indonesia. Kami juga dengan bangga menghadirkan dua model kendaraan yang dirakit secaral lokal yaitu The new GLC, generasi terbaru serta The new A-Class," ujar Choi Duk Jun.The new EQA adalah model entry level SUV dari lini kendaraan listrik Mercedes-EQ. Semua fitur yang tersedia pada Mercedes-Benz GLA juga tersedia pada The new EQA dan digabungkan dengan electric drive yang sangat efisien.Kendaraan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas listrik kaum urban di Indonesia. The new EQA memiliki jarak tempuh hingga 486km berdasarkan WLTP yang dihasilkan oleh baterai lithium-ion double decker dengan konten energi 66,5 kWh, yang dapat diisi dari 10% ke 80% dalam waktu 32 menit menggunakan DC fast-charging 100kW.Tersedia juga fungsi Active Steering Assist yang menawarkan kenyamanan tambahan melalui sensasi berkendara semi-autonomous.Mercedes-Benz menawarkan garansi baterai selama 8 tahun/160.000km, StarService yang terdiri dari 5 tahun garansi perawatan berkala dan 3 tahun garansi pabrik tanpa batasan kilometer, garansi 2 tahun StarTire, dan layanan darurat 24 jam. The new EQA dibanderol dengan harga Rp1.540.000.000.The new EQB menjadi mobil listrik SUV 7 seater pertama di Indonesia. Menawarkan ruang luas untuk kebutuhan transportasi keluarga yang ramah lingkungan. The new EQB memiliki jarak tempuh hingga 448km berdasarkan WLTP, dengan baterai lithium-ion double decker dengan konten energi 66,5 kWh yang dapat diisi dari 10% ke 80% dalam waktu 32 menit menggunakan DC fast-charging 100kW.Sama seperti The new EQA, The new EQB juga dilengkapi dengan garansi baterai selama 8 tahun/160.000km, StarService yang terdiri dari 5 tahun garansi perawatan berkala dan 3 tahun garansi pabrik tanpa batasan kilometer, garansi ban 2 tahun dan layanan darurat 24 jam. The new EQB ditawarkan dengan harga Rp1.655.000.000.Selain dua model full-electric SUV, Mercedes-Benz juga memperkenalkan generasi terbaru dari model terlaris, yaitu The new GLC. SUV terbaru ini tampil sporty dan modern dengan body styling AMG Line yang terdiri dari apron depan AMG dengan intake udara sporty, elemen trim berlapis krom dan panoramic sliding sunroof.Pada bagian interior, The new GLC dilengkapi dengan layar sentuh diagonal berukuran 11,9 inci di bagian tengah, jok berbahan kulit Nappa dan 64 warna ambient light. The new GLC hadir dengan menu off-road mode, dengan kamera 360 derajat yang memberikan tampilan transparent bonnet.The new GLC menggendong mesin 4MATIC bertenaga 258hp dengan torsi 400nm. Mesin ini jdilengkapi teknologi Mild-Hybrid dengan Starter-Alternator terintegrasi yang mampu memberikan tenaga sebesar 22hp (17kW) dan torsi 200nm. Fitur-fitur lain yang tersedia pada The new GLC di antaranya DIGITAL LIGHT dengan fitur cerdas Adaptive Highbeam Assist Plus, sistem audio Burmester 3D yang terdiri dari 15 speaker, MBUX generasi NTG 7, dan suspense Agility Control.Satu lagi model lainnya yang diperkenalkan adalah The new A-Class. A-Class adalah model entry level dari Mercedes-Benz ini mendapatkan beragam penyegaran seperti panoramic sunroof, desain baru pada headlamp dan taillight, steering wheel model baru, serta penggunaan lampu LED performa tinggi dengan fitur cerdas Adaptive Highbeam Assist.The new A-Class tersedia dalam 3 pilihan warna: Cosmos Black, Polar White, Mountain Grey. The new A-Class bisa dipinang konsumen dengan harga Rp825.000.000.Deputy Director Sales Operation Product Management PT MBDI, Hari Arifianto menjelaskan selama perhelatan Star Drive 2023, konsumen bisa melihat langsung hingga melakukan test drive model kendaraan terbaru Mercedes-Benz."Kami mengajak semua pengunjung Senayan City untuk datang dan merasakan Best-Customer-Experience yang kami tawarkan di Star Drive 2023 serta mencoba secara langsung model-model kendaraan terbaru dari Mercedes-Benz," ungkap Hari Arifianto.Selain 4 model anyar yang diperkenalkan, Mercedes-Benz secara keseluruhan memajang sebanyak 12 model kendaraan selama gelaran Star Drive 2023.