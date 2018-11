CS85, Kembaran BMW X4 dan VW Touareg dari Changan Auto

Guangzhou Auto Show 2018 jadi ajang pamer bagi mobil-mobil buatan lokal asal Tiongkok. Changan Auto salah satu yang menjadi sorotan publik karena memboyong crossover coupe model teranyar mereka, yakni CS85.Menarik, bukan tanpa alasan CS85 baru garapan Changan Auto ini jadi sorotan publik, lantaran tampilan eksteriornya cukup mirip dengan BMW X4, terutama di bagian belakang. Termasuk penyematan fitur mewah bergaya khas mobil Eropa.Jika di bagian belakang mirip dengan BMW X4, di bagian depan CS85 mirip dengan VW Touareg generasi terbaru, dengan gril berbentuk V yang besar dan cara menghubungkannya dengan lampu depan. Sementara pemasangan logo mirip Acura yang terbalik.Untuk ukurannya, CS85 dilaporkan memiliki panjang 4,720 mm (185,8 inci), lebar 1,845 mm (72,6 in), tinggi 1,665 mm (65,5 in) dan memiliki wheelbase 2,705 mm (106,5 in). Ini sedikit lebih kecil dari BMW X4 di semua aspek, kecuali tinggi.Di bagian kabin, CS85 memadukan kemewahan dengan balutan kulit di beberapa bagian seperti door trim pintu, panel kursi, konsol tengah dan bagian dasbor. Secara keseluruhan, interiornya terlihat sangat mirip dengan desain milik VW Group-ish, dan bagian tuas persneling, posisi layar incartainment dan kontrol iklim, mirip spertii model Audi Q8.Untuk sektor dapur pacu, Coupe CS85 tersedia pilihan mesin 1,5 liter turbo bertenaga 178 daya kuda, dan mesin 2,0 liter turbo bertenaga 233 daya kuda, dikawinkan dengan 8-percepatan otomatis. CS85 dihargai antara USD20.000 - USD29.00 atau sekitar Rp212 juta - Rp424 juta.(UDA)