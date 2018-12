Pabrik General Motors, 14 Ribu Karyawan Dirumahkan

Rencana penutupan lima pabrik General Motors (GM) di Amerika Serikat (AS), berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 14.000 karyawan GM.Dilaporkan Carscoops, sepekan setelah mengumumkan pemangkasan jumlah karyawan dan penutupan pabrik yang membuat marah Presiden AS Donald Trump, CEO GM Mary Barra bertemu dengan anggota Kongres dari Ohio dan Maryland pada 5 Desember 2018.Bos GM itu menggambarkan hasil pertemuannya dengan para pemangku kebijakan di AS berjalan lancar. Barra mengisyaratkan hasil lobinya semakin memantapkan niat GM untuk merampingkan pabriknya di Amerika Utara sebagai bagian dari rencana besar mereka."Saya berbagi keprihatinan mereka tentang dampak tindakan yang kami umumkan minggu lalu terhadap karyawan kami, keluarga mereka, dan masyarakat. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Keputusan saya ambil sangat pribadi," kata Barra seperti dikutip Carscoops.Barra mengatakan, bagi karyawan pabrik yang akan menganggur pada 2019, memiliki kesempatan untuk bekerja di pabrik GM lainnya. Namun, dia tidak mengatakan secara jelas pabrik mana yang akan menampung karyawan GM yang terkana PHK. Adapun karyawan yang terkena dampak restrukturisasi mendapat tawaran layanan outplacement, untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan baru.Berbeda dengan seperti yang digambarkan Barra, anggota kongres terrutama senator Ohio dan anggota parlemen lainnya nampaknya yakin dengan janji-jani GM. Bahkan mereka ingin GM mengalihkan produksi Chevrolet Blazer 2019 dari Meksiko ke parbik perakitan Lordston Amssembly, atau mulai membangun mobil listrik di sana.Namun Barra mengatakan pengalihan produksi Blazer akan sangat mahal, dan tetap berupaya meyakinkan mereka tentang masa depan pabrik Ohio, yang menurutnya GM sudah kelebihan kapasitas di seluruh AS.(UDA)