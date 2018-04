Toyota Siapkan Penantang Civic Turbo Hatchback

Toyota mengkonfirmasi tentang rencananya memberikan suntikan dana untuk pabrik di wiliayah Mississippi, Amerika Serikat (AS). Hal itu tak terlepas dari niatan mereka yang ingin memproduksi next-generation Corolla hatchback.Tak tangung-tanggung, nilai investasi diperkirakan mencapai USD170 juta atau sekitar Rp2,3 triliun. Menurut Toyota, dari investasi tersebut akan menghasilkan sekitar 400 lapangan pekerjaan tambahan selama 12 bulan ke depan.Rencana ini juga bagian dari misi Toyota untuk mengembangkan kendaraan yang lebih canggih dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Secara keseluruhan Toyota bakal berinvestasi sebesar USD10 miliar atau sekitar Rp14 triliun di AS selama lima tahun ke depan.Sejak rencana ini diumumkan pada 2017, Toyota telah menginvestasikan USD4,27 miliar atau sekitar Rp3,1 triliun di AS saja. Selain itu, Toyota mengungkapkan bahwa akan memperkenalkan Corolla generasi ke-12 di Eropa di Geneva Motor Show, awal Maret mendatang.Disebutkan, next-generation Corolla hatchback dibuat berdasarkan platform TNGA, yang membuat Corolla generasi ke-12 itu 1,5 inci (38 mm) lebih panjang, 1,2 inci (31 mm) lebih lebar, dan 1 inci (25 mm) lebih rendah dari pendahulunya. Wheelbase hatchback juga telah diperpanjang sebesar 1,5 inci (38 mm).Untuk pasar Eropa, next-generation Corolla hatchback hanya akan tersedia mesin bensin empat silinder 2.0 liter, yang dikawinkan dengan manual enam kecepatan atau otomatis CVT baru.Penjualan next-generation Corolla hatchback dijadwalkan mulai musim panas 2019 ini. Dengan begitu next-generation Corolla hatchback diperkirakan bakal menjadi rival langsung Honda Civic Turbo Hatchback.(UDA)