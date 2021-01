Libur Akhir Tahun Usai, 323 Ribu Kendaraan Masuk Jabodetabek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Libur akhir tahun 2020 dan akhir pekan panjang sudah berakhir, sehingga banyak masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Hal ini kemudian membuat masyarakat sudah kembali dari liburannya dan kembali meramaikan Ibukota dan sekitarnya.Menurut data yang diberikan oleh Jasa Marga, tercatat sebanyak 322.764 unit kendaraan kembali ke Jakarta pada Sabtu dan Minggu (02-03/01/2021). Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas yang menuju Jakarta dari beberapa Gerbang Tol (GT) Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek Utama serta GT Kalihurip Utama (arah Timur).Total volume lalu lintas yang menuju Jakarta ini naik 5,2 persen jika dibandingkan lalu lintas new normal. Untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 55.3 persen dari arah Timur, 25.9 persen dari arah Barat, dan 18.8 persen dari arah Selatan.Bila dirinci, kendaraan yang melintasi GT Cikampek Utama 2 mencapai 108.181 unit kendaraan menuju Jakarta (naik sebesar 47.4 persen dari lalu lintas new normal) dan yang melintasi GT Kalihurip Utama 2 mencapai 70.298 unit kendaraan menuju Jakarta (turun sebesar 8.4 persen dari lalin new normal). Secara keseluruhan total kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Timur adalah 178.479 unit kendaraan atau naik sebesar 18.9 persen dari lalu lintas new normal.Sedangkan dari Arah Barat menuju Jakarta melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 83.620 unit kendaraan turun sebesar 0.8 persen dari lalin new normal. Begitu juga dengan kendaraan yang masuk ke Jakarta dari selatan melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 60.665 unit kendaraan atau turun sebesar 16.3 persen dari lalu new normal.Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol agar dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak) saat berada di tempat istirahat, isi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas, serta istirahat jika lelah berkendara.(ERA)