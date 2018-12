Alvin Bahar Ungguli Jawara Toyota di Street Race ITCC

Ambisi pembalap Honda Racing Indonesia, Alvin Bahar untuk meraih hasil kompetitif di beberapa trek yang memang jadi kekuatan unik balapan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM), cukup besar. Bahkan di seri terakhir yang digelar di sirkuit jalan raya BSD City, menjadi ajang pembuktian pembalap senior itu meraih hasil bagus.Meski ditempel ketat oleh Hari Darma Manoppo, namun di kelas kejuaraan nasional Indonesia Touring Car Championship (ITCC) kelas 1600 Max Ia tampil sempurna. Beberapa kali Hari menempel di belakang Alvin, namun sulit baginya untuk mendahului pembalap yang menggunakan All New Jazz itu.“Saya sempat ditempel ketat di awal lomba, namun akhirnya saya dapat lepas dengan jarak lebih dari 3 detik. Hal ini membuktikan bahwa secara peta kekuatan, Honda pinya keunggulan dan sangat kompetitif sejak seri pertama. Juga mampu menunjukkan konsistensinya saat tim lain justru melambat. Hal ini membuat kami optimis untuk menghadapi musim 2019,” klaim Alvin.Hingga akhir balap yang berlangsung pada MInggu (2/12/2018) itu, Alvin pun meraih kemenangan sempurna. Sementara kedua pembalap Toyota Team Indonesia yaitu Hari dan Demas Agil, menyusul di urutan kedua dan ketiga.Di seri ini, Alvin memulai lomba dari posisi terdepan atau Superpole setelah mencatat waktu terbaik di babak kualifikasi sehari sebelumnya. Sejak start, Alvin langsung memimpin jalannya lomba dan terus mempertahankan posisinya hingga garis finis.Kemenangan Alvin di seri ini merupakan yang ketiga kalinya dari tujuh seri yang diselenggarakan sepanjang musim ini. Sebelumnya, Alvin berhasil memenangi seri keempat yang juga memiliki keistimewaan lantaran digelar pada malam hari. Ini merupakan Night Race (balap malam) pertama di Indonesia. Selain itu, Alvin juga berhasil memenangi seri ke-6 yang diselenggarakan di Sirkuit Sentul, Bogor.Sayangnya, di awal-awal seri memang Ia tak bisa tampil maksimal. Namun putra dari salah satu legenda balap Indonesia yaitu mendiang Aswin Bahar itu, pun lebih yakin bisa tampil kompetitif tahun depan.“Performa tim di musim ini sangat memuaskan, terutama dengan tantangan yang lebih berat dengan diadakannya Night Race dan BSD Grand Prix. Syukur keduanya dimenangi Alvin Bahar. Hasil positif tersebut didukung oleh pengalaman para pembalap dan juga performa All New Honda Jazz yang sangat baik di beberapa kondisi lintasan,” pungkas Marketing & After Sales Service Director, Jonfis Fandy.(UDA)