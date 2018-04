Konten Lokal Isuzu Traga Lebih dari 50 Persen

Isuzu Traga menjadi produk terbaru Isuzu Indonesia di segmen medium pick-up. Lantaran terinspirasi dari kebutuhan pasar nasional akan sebuah pick-up, Isuzu pun tak segan untuk memproduksi mobil tersebut di Indonesia. Bahkan mereka mengakui penggunaan komponen lokalnya sudah lebih dari 50 persen.President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Ernando Demily, menjelaskan medium pick up ini diproduksi di pabrik PT Isuzu Astra Motor Indonesia yang terletak di Karawang Jawa Barat. Bahkan klain komponen lokal untuk Traga sudah mencapai 51,7 persen."Traga 100 persen dirakit di Indonesia, di pabrik kami yang berada di Karawang. Besar harapan kami untuk membawa Traga ke kacah yang lebih besar," ujar Ernando Senin (23/4/2018) di Djakarta Theater Jakarta.Selain itu, 68 persen komponen yang digunakan oleh Traga merupakan komponen-komponen common use. Komponen-komponen yang digunakan sudah diaplikasikan di beberapa prodok Isuzu lainnya seperti Panther, D-Max, dan beberapa produk lainnya.Seperti contoh Traga menggunakan mesin diesel 4JA1 yang sudah teruji oleh Panther. Selain itu soal transmisi menggunakan model MUA5S yang sudah diaplikasikan di D-Max.Vice President Director PT IAMI, menjelaskan dengan penggunaan common use komponen ini berpengaruh terhadap pelayanan purna jual. "Komponen-komponen ini sudah banyak tersedia di pasar, mudah untuk didapat, dan sudah teruji."(UDA)