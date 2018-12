All New Suzuki Ertiga Diesel Nongol di India

Suzuki akhirnya menghadirkan varian mesin diesel di All New Ertiga. Mobil ini diperkenalkan pertama kali di India, mengingat di sana merupakan pasar terbesar dari Suzuki.Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan yang jauh dengan All New Ertiga yang ada di Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan basis Heartect untuk memberikan kabin yang lebih lapang dan bisa menggunakan berbagai pilihan mesin.Di negeri Bollywood tersebut, rival Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander ini dibekali dengan mesin 1.300 cc DDiS bertenaga 91,2 daya kuda dan torsi 200 nm. Seperti Ertiga diesel pendahulunya, varian ini hanya dibekali transmisi 5-percepatan manual.Mesin yang digunakan merupakan jantung pacu yang sama dengan Ertiga Diesel sebelumnya. Ada kemungkinan juga All New Ertiga diesel ini dilengkapi teknologi mild-hybrid yang menjadi ciri khas pendahulunya.Sedangkan membahas fitur-fitur yang disematkan, MPV bongsor ini memiliki kemampuan yang cukup lengkap. Mulai dari head unit dengan fungsi apple car play dan android auto, kemudi dengan steering wheel control, AC dengan double blower, serta fitur keselamatan ABS, EBD dengan brake assist, dua buah airbag dan sensor parkir.Seperti dilansir dari Rushlane , Generasi kedua Ertiga ini tersedia dalam empat pilihan varian dan dijual dengan harga mulai dari INR 8,44 Lakh atau sekitar Rp 180 juta.Sudah pasti ada kemungkinan All New Ertiga diesel muncul di Indonesia. Mengingat PT Suzuki Indomobil Sales pernah memasarkan Ertiga diesel generasi sebelumnya.(UDA)