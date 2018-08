Jebolan SMK Binaan Pabrikan Cara Gampang Rekrut Teknisi?

Saat ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu jalur pendidikan, untuk lebih cepat mencapai dunia kerja. Pasalnya selama dalam masa sekolah, para siswa mendapatkan ilmu pasti yang sesuai dengan kejuruannya, salah satunya adalah teknik mesin.Pabrikan otomotif pun banyak yang menggandeng SMK-SMK sebagai binaan mereka, salah satunya adalah Mitsubishi Fuso. Tak hanya membina, mereka juga mengadakan kompetisi bagi pasa siswa pada SMK binaan.Lantas apakah siswa ini kelak bisa dengan mudah jadi teknisi di bengkel resmi (beres) kelak?"Apakah langsung diterima atau tidak, intinya para siswa ini kita berikan kesempatan dan kemampuan dengan pengetahuan otomotif saat ini," kata Head of After Sales Service Unit PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Agus Nevianto."Mereka sudah punya kemampuan dasar, tinggal kita masukkan tambahan teknologi baru untuk memperdalam lagi, agar bisa diimplementaskan kedalam industri otomotif," sambung Syaifuddin Said, Director of Adminitration & Humas Resources KTB di ICE, BSD City kemarin (8/8/2018).Sebagai pembuktian, KTB melakukan kompetisi teknis bagi 11 SMK binaan dengan total 550 siswa. Para siswa mengikuti tiga tahap seleksi yang dilakukan yakni teori, praktek lalu teori dan praktek bersamaan.Ada pun materi yang dilombakan pada tahap praktek ada basic electrical, engine componen measurement, engine valve adjusment, brake adjustment dan memahami cara kerja alternator, motor starter dan kopling.(UDA)