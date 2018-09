New Porsche Macan Masuk Lini Produksi

Porsche sudah memperkenalkan New Macan di Shanghai, Cina, pada akhir Juli 2018. Sebentar lagi SUV premium tersebut sudah bisa dinikmati lantaran sudah mulai masuk ke tahapan produksi.Pabrikan asal Jerman ini sudah memproduksi Macan terbaru di pabrik Leipzig, Jerman. Model pertama yang diproduksi menggunakan warna eksterior mamba green metallic yang akan dipasarkan di Tiongkok.Tiongkok menjadi pasar paling laris untuk Porsche. Tak kurang 100 ribu unit Macan dijual di Negeri Tirai Bambu sejak peluncuran pasarnya pada tahun 2014.Permintaan yang tinggi membuat SUV ini akan diproduksi lebih banyak. Pada awal September, produksi Macan baru di Leipzig akan meningkat menjadi lebih dari 420 unit per hari."The Macan adalah definisi yang sesungguhnya dari model yang sukses untuk Porsche dan untuk situs Leipzig,” kata Ketua Dewan Eksekutif Porsche Leipzig GmbH, Gerd Rupp, dikutip dari keterangan resminya.Pabrik Porsche Leipzig telah diperluas menjadi fasilitas berukuran penuh untuk mengakomodasi rival dari BMW X4, Mercedes-Benz GLC, dan Range Rover Velar, yang menampilkan Body shop dan Paint shop sendiri. Ketika pabrik dioperasikan pada Februari 2014, rencananya adalah memproduksi 40.000 unit per tahun."Hari ini kami memproduksi lebih dari 90 ribu unit per tahun untuk pasar di seluruh dunia, dan sejak 2014, sekitar 350 ribu unit SUV telah dikirimkan ke pelanggan di seluruh dunia,” lanjutnya.Sejumlah optimisasi eksterior memberikan New Macan tampilan yang lebih garang dan lebih modern. Bagian belakang telah dirancang ulang untuk membangun desain yang lebih ramping dari model pendahulunya. Strip lampu LED tiga dimensi menyediakan fitur desain Porsche yang khas. Teknologi LED baru juga akan menampilkan lampu utama sebagai standar.Inovasi paling mencolok di dalam kendaraan termasuk layar sentuh 10,9 inci dari Porsche Communication Management (PCM) baru. PCM memungkinkan akses ke digital baru dengan fungsi seperti Intelligent Voice Control dan sistem navigasi online.(UDA)