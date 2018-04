Nissan Kenalkan AT32 Navara Baru untuk Medan Off Road

Nissan telah mengungkapkan AT32 Navara baru di Commercial Vehicle Show di Birmingham, Inggris. Versi jacked-up truk pickup Navara itu dikembangkan bersama dengan Arctic Trucks.Menurut Nissan, perubahan pada Navara AT32 baru ada pada bagian suspensi yang didesain khusus, sehingga membuat tongkrongannya lebih tinggi sekitar 20 mm.Peningkatan ground clearence itu termasuk penambahan pelindung bagian bawah bodi mencakup mesin, transmisi, driveshaft dan tangki bahan bakar.Kombinasi peningkatan suspensi dan penggunaan ban yang lebih besar, membuat ketinggian Navara AT32 meningkat sekitar 40 mm, lebih tinggi dari sebelumnya (+1,5 inci).Selain itu Nissan juga menawarkan snorkeling dan loker diferensial depan, sebagai pilihan bagi mereka yang ingin Navara dengan kemampuan off road.Dengan adanya peningkatan suspensi, Nissan Navara AT32 baru menawarkan sudut kemiringan hinggan maksimum 35 derajat, sementara sudut breakover sekarang menjadi 24 derajat.Perbedaan visual yang paling jelas terlihat pada ekstensi lengkungan roda klasik Arctic Trucks yang dipasangkan ban off road 32 inci yang lebih besar, bersamaan pelek 17 inci dari Arctic Trucks.Untuk awal, Nissan Navara rencananya bakal dijual di Inggris, dengan menawarkan fitur standar yang meliputi Hill Start Assist, Hill Decent Control, Intelligent Emergency Braking dan Intelligent Around View Monitor.(UDA)