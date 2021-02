New Mitsubishi Pajero Sport Mengaspal, Ini Ubahannya

Halaman Selanjutnya

Mitsubishi akhirnya meluncurkan New Pajero Sport untuk konsumen di Indonesia dengan harga mulai dari Rp 567,8 juta (on the road DKI Jakarta). Ada sejumlah ubahan yang dihadirkan di model SUV terbarunya ini, baik di sektor interior dan eksterior, dan penambahan fitur baru guna memberikan penyegaran penampilan sekaligus menunjang kenyamanan para penumpangnya.President Director PT Mitsubishi Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Naoya Nakamura, menjelaskan kehadiran model terbaru ini tidak terlepas dari sejarah panjang Pajero Sport di Indonesia. Mengingat mobil ini diterima dengan cukup baik di pasar dan menjadi salah satu kendaraan yang digunakan untuk berpetualang."Hal ini dibuktikan dengan total populasi Pajero Sport di Indonesia yang saat ini telah mencapai 164.773 unit. Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi rekan meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan hidup,” ungkap Naoya Nakamura Selasa (16/2/2021) di sela-sela jumpa pers daring.Pabrikan berlogo tiga berlian ini mengembangkan rival abadi Toyota Fortuner ini dengan konsep berpetualang. Dari segi fascia masih dengan desain Dynamic shield namun tampilan yang lebih tegas, kap mesin baru, pelek 18 inci dengan sentuhan two-tone, antena bergaya sirip hiu, dan desain lampu belakang yang baru.Kemudian untuk mempermudah membuka pintu bagasi, New Pajero Sport dibekali dengan power tailgate with kick sensor dan remote control. Sehingga penumpang bisa mengakses pintu bagasi dengan mudah, cukup dengan menggerakan kaki.