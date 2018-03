Belajar Off Road ala Pengguna Trtiton

Ratusan pengguna Mitsubishi Triton dan Pick up double cabin, berkumpul di Kopeng Jawa Tengah. Kehadiran mereka di sini untuk menghadiri acara Triton Family Gathering yang diselenggarakan Mitsubishi Indonesia.Para pengguna kendaraan komersial ringan ini tidak sekadar bersenang-senang. Tetapi di sini mereka diajarkan teknik mengemudi di jalanan off road pada Sabtu (24/3/2018).Dipilihnya area Kopeng karena areanya potensial untuk dilaksanakan semi-private kendaraan double cabin dan memiliki kontur jalan yang dapat memberikan sensasi berkendara off road. Sehingga panitia merasa acara ini cocok untuk dilaksanakan coaching clinic prinsip safety driving dan teknik penggunaan 4x4 dan recovery di medan off road."MMKSI menyelenggarakan aktivitas ini sebagai sarana dalam memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen. Dengan tujuan agar konsumen lebih memahami fitur dan memaksimalkan kemampuan dan penggunaan Triton di berbagai kondisi, medan, fungsionalitas dan penggunaan," ujar Head of LCV Section PT MMKSI, Dessu Herdianto, melalui keterangan resminya.Selain memberikan edukasi teknik berkendara di jalan off road, Mitsubishi juga memberikan edukasi mengenai teknologi yang dimiliki oleh Triton. Selain itu juga disediakan beberapa varian Triton yang bisa digunakan untuk test drive.Tentu kegiatan seperti ini memang dibutuhkan bagi pemilik Triton yang memang memiliki kemampuan 4X4. Sehingga saat mereka mengemudi, mereka bisa tetap memaksimalkan fitur 4X4 ketika melewati jalanan off road.(UDA)