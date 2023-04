Otomotif Nasional Menggeliat, Apa Saja Kejutan Mitsubishi Tahun Ini?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Industri otomotif di tahun 2022 bisa dibilang penuh dengan perjuangan berat. Lantaran ini menjadi tahun yang penuh tantangan dan kompetisi namun juga penuh dengan berbagai kesempatan baru seiring membaiknya pandemi Covid-19. Pemulihan kondisi ekonomi serta pasar otomotif selama 2022 bisa dibilang mulai kembali ke level sebelum pandemi tahun 2019 dengan penjualan kendaraan tembus 1 juta unit, tumbuh 17% dibandingkan 2021.Salah satu merek yang terbilang cukup kuat 'menancapkan kuku' di pasar otomotif Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 10,6% tahun lalu adalah MItsubishi. Tak heran jika mereka selalu pasang taji andalannya untuk menarik minat konsumen Tanah Air. Apalagi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) tetap pasang angka yang tinggi dengan proyeksi penjualan mobil baru sebanyak 975.000 unit.Merek asal Jepang yang fenomenal dengan Xpander-nya itu, pencapaian mereka sejak 5 tahun terakhir bisa dibilang sangat baik. Eks Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Naoya Nakamura yang baru saja mengakhiri masa jabatannya menegaskan, bahwa inovasi adalah kunci dari pertahanan di masa sulit seperti pandemi."Dalam 5 tahun terakhir, Mitsubishi Motors di Indonesia jadi pasar yang sangat penting di Kawasan ASEAN. Banyak hal yang Kami kembangkan dalam 5 tahun terakhir dan ini menjadi penyemangat bersaing dengan brand otomotif lain. Ini menjadi pengalaman terbaik dan Saya memohon dukungan terbaik kepada Atsushi Kurita sebagai Presiden Direktur PT MMKSI periode berikutnya,” ujar Naoya Nakamura di momentum buka puasa bersama MMKSI di Lucy in The Sky, Senayan Park, Jakarta pada Selasa (5/4/2023).Lalu apa saja yang bakal dilakukan Mitsubishi untuk pasar otomotif Indonesia dalam 5 tahun ke depan kepemimpinan Presdir yang baru per April 2023 ini? Ia menegaskan beberapa hal yang patut digarisbawahi, termasuk mobil-mobil baru yang bakal mereka luncurkan di Indonesia. Paling dekat adalah XFC Concept yang sejak awal tahun ini sudah diboyong ke beberapa kota untuk diperkenalkan ke konsumen setianya.Cara ini mereka lakukan persis seperti yang dilakukan terhadap Xpander sebelum peluncurannya secara resmi ke pasar otomotif Indonesia pada 2017. "Kami akan memperkenalkan Triton Educar sebagai bagian dari cause marketing yang akan bekerja sama dengan jaringan dealer Kami s di seluruh Indonesia," ujar Atsushi Kurita di momentum yang sama.Kurita juga menegaskan bahwa bukan hanya produk baru namun di ajang balap sebagai pembuktian performa kendaraan yang mereka produksi, mereka bakal aktif ikut di ajang balap seperti Asia Cross Country Rally Championship (AXCR) 2023. Mereka akan menurunkan All New Triton versi prototipe cross country. Mereka juga masih akan mengusung Rifat Sungkar sebagai pereli utamanya. Mengingat di tahun 2022, Rifat terlihat sangat tangguh meraih hasil terbaik di ajang tersebut."Pada sisi penjualan, Kami akan meningkatkan target penjualan dengan peluncuran model-model baru, menyediakan program penjualan menarik dengan dukungan leasing, meningkatkan frekuensi event pameran setiap bulan, juga meningkatkan aktivitas bersama konsumen di jaringan mereka. Tak hanya itu Kami akan meningkatkan repurchase order dari konsumen loyal, dan meningkatkan serapan segmen fleet."Adapun rencana penambahan 6 outlet jaringan baru, menjadi total 173 jaringan diler, serta rencana penambahan 7 fasilitas authorized Bodi & Cat, menjadi total 29 fasilitas authorized Bodi & Cat pada akhir tahun fiskal 2023.