Diam-Diam, Mitsubishi Siapkan Triton Terbaru

Mitsubishi diketahui sudah mempersiapkan Triton anyar. Terbukti dari sebuah pikap double cabin yang tertangkap kamera, lengkap dengan stiker kamuflasenya.Meski disamarkan, namun masih bisa dikenali dan kemungkinannya adalah New Triton. Beberapa detail mungkin memang tidak bisa dikenali, cuma beberapa detail lain juga masih bisa dikenali.Menurut Carscoops, bagian lampu depannya akan mirip dengan Hyundai Santa fe. Kemudian kendaraan komersial ringan L200 ini juga mendapatkan lampu di bagian bawah bumper, terhubung spoiler depan dan mengapit grill.Ada kemungkinan New Tritonini akan mendapatkan fitur teknologi yang lebih baik, seperti trailer stability assist, serta sistem infotainment yang menggunakan smartphone link display audio. Fitur ini terintegrasi dengan gawai, kontrol suara, dan beberapa hal lainnya.Selain itu, mobil ini juga akan mendapatkan switchgear baru, kluster instrumen yang baru, dan desain jok baru. Sayang untuk bagian kabin masih ditutup kamuflase sehingga tak jelas fitur apalagi yang ada di versi facelift ini.Kehadiran New Triton tentu menjadi ancaman bagi Nissan Navara, Toyota Hilux, dan Ford Ranger. Kira-kira kapan ini diluncurkan? Mari tunggu saja.(UDA)