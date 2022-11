Sektor Otomotif Kontributor Utama Industri Mold and Dies, Apaan Itu?

(ERA)

Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan industri mold, dies, jig and fixture atau industri tools. Ternyata sektor industri satu ini banyak terbantu dengan perkembangan industri otomotif.Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, menyebutkan industri mold, dies, jig and fixture merupakan bagian dari industri mesin dan peralatan dalam sektor industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri.“Industri mold, dies, jig and fixture merupakan sektor pendukung yang strategis bagi industri mesin dan perlengkapan, yang memproduksi perkakas atau tools untuk industri pengguna, seperti industri otomotif, elektronika, makanan dan minuman, dan sebagainya,” kata Taufiek Bawazier melalui keterangan resminya.Taufiek mengemukakan, produk mold, dies, jig and fixture memegang peranan penting dalam proses pembentukan utama dari suatu benda kerja sebelum dilakukan perlakuan tertentu lanjutan (seperti halnya heat treatment) dan proses finishing. Oleh karena itu, industri mesin dan perlengkapan menjadi sektor yang vital dalam struktur perindustrian di Indonesia.“Sebab, industri mesin dan perlengkapan sebagai salah satu sektor fundamental untuk memasok barang modal berupa mesin dan peralatan bagi sektor manufaktur, konstruksi, pertambangan, energi, pertanian, transportasi, dan sektor lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitas,” paparnya.Taufiek juga menyampaikan, industri mold, dies, jig and fixture memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Hingga Agustus 2022, kinerja ekspor industri mold sebesar USD15,8 juta, industri dies sebesar USD8,7 juta, serta industri jig and fixture sebesar USD44 juta.”Untuk segmentasi pasar produk mold, industri otomotif merupakan sektor pengguna terbesar yang mencapai 41 persen jika dibandingkan dengan sektor lainnya seperti industri elektronik (16 persen) serta industri peralatan dan perkakas (14 persen),” sebutnya.Industri otomotif sebagai pengguna terbesar karena banyak suku cadang dari kendaraan bermotor, khususnya bagian interior, yang menggunakan part berbahan baku plastik. “Sedangkan untuk segmentasi pasar produk dies, industri otomotif juga merupakan sektor pengguna terbesar yang mencapai 64 persen jika dibandingkan dengan sektor lainnya,” imbuh Taufiek.Demi meningkatkan sektor ini, diperlukan collaborative manufacturing dari berbagai pihak, seperti pemerintah, industry, dan akademisi. Tujuannya agar dapat meminimalkan kesenjangan teknologi dan SDM sehingga mendukung peningkatan daya saing industri mold, dies, jig and fixture dalam negeri.