Vladimir Putin Pamer Limusin Kortezh ke Donald Trump

Belum lama ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan empat mata di Helsinki, Finlandia. Ada yang menarikdibalik pertemuan pemimpin kedua negara tersebut. Yakni dijadikan ajang pamer limusin kepresidenan baru.Dilansir Autoevolution, Limusin jenis Kortezh atau Aurus berwarna hitam itu disebut-sebut sengaja dibawa Putin agar sejajar dengan The Beast milik Trump.Ini adalah kedua kalinya Kortezh terlihat sejak pelantikan, dan pertama kalinya Putin membawanya keluar dari Rusia. Diketahui Kortezh dikembangkan oleh perusahaan Jerman Porsche dan Bosch bersama Institut Permesinan dan Otomotif di Pusat Riset Sains Moskwa.Menurut media setempat, Kortezh mengusung mesin ganda V8 4,6 liter V-Porsche, yang diklaim mampu menyemburkan tenaga 592 daya kuda dan torsi maksimum 900 Nm. Mesin buas di mobil tersebut dipasangkan dengan transmisi otomatis 9-percepatan.Kortezh juga dibekali sistem sirkulasi udara tertutup, bodi lapis baja dan kaca anti peluru serta mampu menghadapi serangan senjata kimia, dan tersedianya amunisi di bagasi. Bahkan mobil ini disebut sanggup menahan serangan rudal.Sebelumnya, Putin menggunakan W221 Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard sebagai mobil kepresidenan. Mobil ini buatan pabrik Jerman bukan Rusia.Tak kalah dengan Kortezh, The Beast, mobil kepresidenan Trump juga punya segudang fitur keamanan canggih, seperti ban anti kempes, plat baja dan pelindung dari serangan bom, termasuk tahan terhadap serangan senjata kimia.(UDA)