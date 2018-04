Stok Ertiga Lawas Menipis, Suzuki Genjot Produksi Versi Baru

Kehadiran Suzuki All New Ertiga otomatis menghentikan produksi Ertiga model lawas. Saat ini pabrik Suzuki di Cikarang, Jawa Barat sudah mulai memproduksi All New Ertiga."Stok Ertiga lawas saat ini saya pikir sudah sedikit sekali, karena sebelum All New Ertiga dikenalkan, kami sudah perintahkan untuk menghabiskan stok yang ada," kata Ryohei Uchiki, GM Strategic Planning Department PT Suzuki Indomobil Sales.Selain stok di dealer yang sudah sangat terbatas, unit yang diekspor pun sudah akan berganti. "Tinggal unit yang ada di pelabuhan saja, setelah itu akan berganti semua," tambahnya.Untuk ekspor pun tidak bisa langsung dilakukan karena regulasi tiap negara beda-beda dan harus ada hologasi dulu. "Tapi negara-negara ekspor sudah minta seperti Filipina," terang pria yang fasih bahasa Indonesia itu.Suzuki menargetkan penjualan All New Ertiga mencapai 5.000-an unit per bulan. Angka ini naik dari penjualan Ertiga lawas yang mencapai 3.000-an unit per bulan.Soal harga memang Suzuki belum membeberkan secara resmi, namun ada kenaikan dikisaran Rp10-Rp15 juta. "Harga ini perlu kita pikirkan agar All New Ertiga punya value for money yang baik," kata Harold Donnel, Head of 4W Brand Development SIS.Untuk harga, Suzuki juga sekaligus melakukan riset dari konsumen yang melakkukan test ride mobil yang dikenalkan pada pameran IIMS 2018 ini. Nantinya data ini akan jadi patokan untuk menentukan banderol All New Ertiga.(UDA)