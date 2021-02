New Honda CR-V e: HEV, Mirip Teknologi Nissan e-Power

Halaman Selanjutnya

Kemudian pembaruan penampilan juga…

Honda kini membawa model CR-V Hybrid ke tingkatan baru yakni e: HEV. Teknologi yang diusung ini membuat SUV satu ini mengusung teknologi yang mirip dengan Nissan e-Powere:HEV merupakan sistem penggerak dengan kombinasi dari mesin bahan bakar konvensional dan motor listrik, kurang lebih prinsipnya sama dengan hybrid seri yang diusung e-Power. Secara garis besar, mesin berfungsi sebagai generator yang energinya diubah menjadi sumber listrik yang disalurkan ke baterai dan menjadi sumber penggerak motor listrik.Sistem hybrid yang diusung CR-V ini didukung oleh teknologi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Ini terdiri dari dua motor listrik, power control unit, mesin bensin Atkinson-cycle, baterai lithium-ion dan transmisi fixed-gear. Gabungan teknologi itu memberikan tingkat kehalusan, daya tanggap, dan efisiensi yang tinggi.Di balik kap mesin terdapat mesin bensin 2.000 cc yang menjadi sumber energi untuk menggerakkan motor listrik bertenaga 145 daya kuda dengan torsi 315 Nm. Performanya diklaim mampu berakselerasi 0-100 kilometer per jam dalam 8,6 detik dan kecepatan maksimal hingga 180 kilometer per jam.Efeknya, emisi gas buang yang ditawarkan New CR-V e: HEV ini lebih ramah lingkungan. Di model CR-V sistem penggerak depan, catatan konsumsi bahan bakarnya hanya 15,1 14 kilometer per liter dengan emisi CO2 151 gram per km (siklus gabungan WLTP). Sedangkan untuk CR-V penggerak semua roda, menghasilkan emisi CO2 dari 161 gram per km (siklus gabungan WLTP) dan konsumsi bahan bakar 14 kilometer per liter (siklus gabungan WLTP).