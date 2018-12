Honda Bakal Pamer Teknologi Baru di CES 2019

Komitmen Honda menghadirkan teknologi terbaru ramah lingkungan dan mobilitas pribadi yang memudahkan pemiliknya, sangat besar. Bahkan mereka kembali menyiapkan rangkaian teknologi terbaru di Consumer Technology Association (CES) 2019 mendatang.Teknologi yang mereka boyong terdiri dari alat mobilitas, seperti robot, alat penghasil listrik dan konsep lainnya. CES 2019 yang bakal berlangsung mulai 8–19 Januari mendatang, bakal jadi ajang pamer teknologi terbaru dunia, termasuk mobilitas dan industri otomotif masa depan.Teknologi tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari penggunanya serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman dan nyaman. Dalam kesempatan itu juga, Honda akan mendemonstrasikan layanan terkoneksi dalam kabin untuk All New Honda Passport 2019.Mereka juga akan menyuguhkan sebuah uji tabrak off-road di Autonomous Work Vehicle. Sebuah kategori kendaraan baru yang dirancang para insinyur Honda. Honda Innovations yang menjadi bagian dari Honda R&D juga akan melakukan debut pertamanya. Brand ini akan berkolaborasi dengan perusahaan lainnya melalui program Developer Studio dan Xcelerator.“Kami sedang mencari partner baru untuk bekerja sama membangun dan melakukan pengetesan teknologi baru, dan ajang CES sebagai market place untuk pasar B2B. Ini merupakan tempat yang cocok untuk kami menemukan partner yang tepat,” klaim CEO Honda Innovations, Nick Sugimoto.Nick melanjutkan bahwa melalui inovasi terbuka, mereka dapat menciptakan nilai tambah bagi mobilitas manusia. Kemudian mengakomodasi gaya hidup yang beragam sekaligus mewujudkan lingkungan yang bebas dari kecelakaan.-Honda Autonomous Work Vehicle: Sebuah prototipe kendaraan off-road yang mengkombinasikan mobil berjenis All-Terrain Vehicle (ATV) dengan teknologi otonom. Teknologi ini didesain oleh Honda R&D Amerika untuk meningkatkan efisiensi di beberapa sektor yakni konstruksi, agrikultur, pencarian dan penyelamatan serta pemadam kebakaran.Menggunakan sasis ATV yang cocok digunakan saat menjelajah ke medan yang sulit dilalui, dengan didukung penggerak Four Wheel Drive (4WD) serta dibantu teknologi GPS dan sensor. Sebelumnya, kendaraan ini pernah ditampilkan di CES 2018 dengan nama 3E-D18, dan kini telah melalui serangkaian tes di berbagai medan.Hingga kini, Honda masih mengembangkan kendaraan tersebut dengan menciptakan beberapa alat tambahan yang dapat memperbanyak kegunaan dari Honda Autonomous Work Vehicle.-Safe Swarmtm: Pengalaman berkendara yang lebih amanSafe Swarmtm diciptakan untuk membangun lingkungan yang bebas dari kecelakaan. Kendaraan ini menerapkan pergerakan lalu lintas yang aman melalui teknologi mobil terkoneksi. Kendaraan ini mampu berkomunikasi dengan kendaraan lain di sekitarnya, serta saling berbagi infomasi mengenai lokasi dan tingkat kecepatan.Dengan informasi yang ada dan didukung sensor, maka kendaraan dapat melakukan pertimbangan sendiri dalam mencari jalanan yang dinilai paling aman.-Robotika: Teknologi robot masih tetap dikembangkan Honda untuk mewujudkan visi membantu aktivitas manusia di masa depan. Hal itu pula yang melandasi brand ini menciptakan P.A.T.H (Predicting Action of the Human) Bot sebagai robot yang dapat bermanuver dengan lincah di tempat umum.Dilengkapi dengan kecerdasan buatan, P.A.T.H Bot menggunakan kamera on-board dan sensor untuk mengidentifikasi lokasi serta lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat melakukan pergerakan tanpa menabrak objek lain sekaligus menentukan rute yang paling optimal.Untuk mendukung pengembangan robot, mereka juga memperkenalkan platform RaaS (Robotics as a Service) sebagai sebuah software yang mendukung penyimpanan maupun pembagian data, kontrol komunikasi dan koordinasi dengan robot lainnya melalui interface API2 dan SDK3.-Wireless Vehicle-to-Grid: Kendaraan ini memiliki sistem pengelolaan listrik yang berpotensi menekan jumlah karbon sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan semakin populernya kendaraan listrik, maka permintaan akan listrik semakin meningkat dan terkadang produksi listrik dilakukan menggunakan metode yang menyebabkan jumlah karbon meningkat.Dengan sistem Wireless Vehicle-to-Grid (V2G) maka pengisian daya listrik dapat dilakukan dua arah yakni dari stasiun pengisian ke mobil listrik, serta sebaliknya dari mobil listrik ke stasiun pengisian. Sementara itu, pengendara yang menyuplai listrik dari mobilnya ke stasiun pengisian akan mendapatkan kompensasi dari operator terkait.-Honda Innovations: Bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka menggunakan All New Honda Passport 2019 untuk mendemonstrasikan pengalaman berkendara dengan Dream Drive. Sebuah simulasi virtual reality yang dikombinasikan dengan gerakan dari kendaraan. Teknologi ini pertama kali dipamerkan di CES 2017 sebagai hasil kolaborasi dengan DreamWorks Animation. Hingga kini telah dikembangkan dengan banyak fitur.Ada juga Dream Drive for Driver yang akan mendemonstrasikan transaksi pembayaran secara in-vehicle. Pengendara dapat melakukan reservasi restoran, membayar barang belanjaan dan membagikan lokasi mobilnya melalui car mobile wallet. Sementara itu, Dream Drive for Passenger akan menampilkan berbagai permainan menarik, aplikasi film dan travelling.(UDA)