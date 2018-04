Aktifitas Bisnis Auto2000 Meningkat di Awal 2018

Aktifitas bisnis Auto2000 di quartal pertama 2018 mengalami peningkatan tipis. Tentunya ini adalah hal positif yang mereka capai, apalagi prediksi pasar otomotif nasional diperkirakan cenderung stagnan. Hal ini mereka ungkapkan ketika mengunjungi kantor Media Group sore tadi, Senin (16/4/2018).Menurut Chief Executive Auto2000, Martogi Siahaan, bahwa tahun ini mereka memprediksi penjualan di wilayah jangkauan dealer utama Toyota itu bakal meningkat. Prediksi ini tak terlepas dari pencapaian mereka di awal 2018 dari Januari hingga Maret yang mengalami peningkatan."Kalau dibilang meningkat signifikan, tidak juga. Tapi tidak ada penurunan dari sisi value. Jadi kita bilang saja cenderung naik tipis. Jika ditinjau lebih jauh lagi, angka penjualan dengan sistem kredit masih mendominasi sebesar 65 persen dari total penjualan di Auto2000," ungkap Martogi.Sebenarnya permintaan akan mobil berpenumpang yang saat ini cukup besar, bisa ditingkatkan lagi dengan cara penurunan uang muka. Mengingat banyak juga konsumen yang ingin membeli mobil namun dengan uang muka yang ringan."Untuk permintaan yang satu itu, agak sulit kami wujudkan. Mengingat memang pihak bank atau pun pembiayaan tak ingin jika uang muka ini lebih rendah. Mengingat tahun lalu, banyak yang ambil mobil tapi banyak juga yang ditarik oleh pihak pembiayaan. Itu karena mereka kurang memperhitungkan jumlah angsuran, perawatan dan lain sebagainya."Hal lain yang bisa mereka manfaatkan adalah dari sisi after sales atau layanan purna jual. Ini adalah potensi besar yang bisa mereka manfaatkan. Mengingat memang banyak konsumen yang ingin lebih dekat untuk melakukan perawatan kendaraan."Salah satu contoh yang kami lakukan adalah menyasar pembangunan jaringan di kota-kota kabupaten. Orientasi kami adalah untuk membuat pelanggan itu merasa mudah dan dekat mengakses apa pun keinginan mereka tentang mobil yang mereka gunakan. Termasuk layanan perbaikan seperti bodi dan cat yang juga sangat membantu bagi mobil-mobil yang mengalami kerusakan ringan di bagian bodi," imbuh After Sales Division Head Auto2000 di momentum yang sama.Dari semua bentuk layanan yang mereka berikan ini, Auto2000 pun lebih optimis bahwa pasar otomotif 2018 bisa lebih baik. Terutama dengan cara mereka mendekatkan diri ke konsumen dari setiap sisi.(UDA)