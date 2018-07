20 Unit All New Jimny Sakigake Edisi Terbatas Ludes Terjual

Italia tampaknya sangat beruntung karena bisa memasarkan All New Suzuki Jimny Sakigake. SUV Compact ini ditawarkan di Negeri Pizza tersebut sangat terbatas, hanya 20 unit.Mobil berkemampuan 4x4 ini tampil dengan kelir yang tidak ada di model reguler. Mereka mengusung model dual-tone biru dengan hitam, dan biru dengan hitam.Kemudian di bagian samping kap mesin terdapat tulisan kanji dan cover ban cadangan. Tertulis kata sakigake yang berarti berani.Nah untuk pasar di Italia, All New Jimny ditawarkan dengan mesin K15B 1.500 cc. Kemudian untuk melibas jalanan offroad, pabrikan berogo S ini menggunakan ladder frame dengan tiga angle dan 3-link rigid axle suspension with coil spring serta part-time 4WD (termasuk low transfer gear). All-New Jimny juga dijejali ALLGRIP PRO yang dirancang khusus untuk off-road.Sementara fitur keselamatan seperti hill hold control, hill descent control, emergency stop aignal, ESP, TECT impact absorbing body, tyre pressure monitoring system, SRS airbag dan pedestrian injury mitigation body sudah menjadi perlengkapan standar Suzuki Jimny 2018.All New Jimny Sakigake dibanderol EUR21.950 atau sekitar Rp372 juta. Cuma sayangnya 20 unit yang ditawarkan sudah ludes terjual.Bagaimana dengan Indonesia, akankah muncul di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018?(UDA)